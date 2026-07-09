Paryż drży przed dzisiejszym meczem. Służby w stanie gotowości

Francja podnosi poziom bezpieczeństwa przed ćwierćfinałem mundialu z Marokiem

Wyjątkowe środki ostrożności w stolicy

W czwartek wieczorem oczy całego piłkarskiego świata zwrócone będą na ćwierćfinałowy pojedynek mistrzostw świata pomiędzy Francją a Marokiem. Jednak nie tylko sportowe emocje budzą niepokój władz. Francuska minister sportu Marina Ferrari zaapelowała do wszystkich o zachowanie odpowiedzialności i spokoju, podkreślając, że „im bardziej zacięta rywalizacja, tym większe ryzyko niepokojów”.

Władze Francji już od kilku dni przygotowują się na ten wyjątkowy wieczór. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez wysłał szczegółowe instrukcje do prefektur, policji oraz służb bezpieczeństwa. Zgodnie z nimi, w całym kraju zostaną wprowadzone wzmożone środki bezpieczeństwa, zwiększona czujność oraz gotowość do szybkiej interwencji. W razie potrzeby możliwe jest także wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w miejscach publicznych.

Ograniczenia w transporcie i sprzedaży

Szczególne środki ostrożności wprowadzone zostaną w Paryżu, gdzie zamknięte będą niektóre stacje metra, zwłaszcza w rejonie Pól Elizejskich. Pociągi będą przejeżdżać przez te stacje bez zatrzymywania się, aby ograniczyć napływ tłumów w najbardziej newralgicznych punktach miasta. Policja zapowiedziała również zakaz sprzedaży fajerwerków oraz możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w miejscach publicznych.

Decyzje te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i kibicom, którzy licznie gromadzą się w centrum stolicy, by wspólnie przeżywać sportowe emocje. Właściciele sklepów na Polach Elizejskich już wcześniej zostali poinformowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Pamięć o wydarzeniach z 2022 roku

Ostrożność władz nie jest bezpodstawna. Przypomniano wydarzenia z grudnia 2022 roku, kiedy to po półfinale mistrzostw świata pomiędzy Francją a Marokiem na Polach Elizejskich zgromadziło się około 20 tysięcy osób. Radość z awansu Francji do finału przerodziła się w starcia kibiców z policją, a właściciele sklepów w pośpiechu zamykali swoje lokale.

Władze uznają mecze z udziałem reprezentacji Maroka za szczególnie ryzykowne, dlatego tym razem przygotowania są jeszcze bardziej intensywne. Wszystko po to, by uniknąć powtórki niebezpiecznych incydentów i zapewnić, że wieczór pozostanie świętem sportu.

Apel o odpowiedzialność i sportowe emocje

Minister sportu Marina Ferrari podkreśliła, że priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzenia.

Przygotowujemy się z nadzieją, że ten wieczór pozostanie przede wszystkim świętem sportu – powiedziała, apelując o odpowiedzialność i współpracę zarówno kibiców, jak i mieszkańców.

Francja i Maroko zmierzą się w ćwierćfinale mistrzostw świata w czwartek o godzinie 22:00. Władze liczą, że mimo ogromnych emocji sportowych, wydarzenie przebiegnie spokojnie i bezpiecznie, a Paryż nie stanie się areną zamieszek.