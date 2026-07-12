Nie żyje „Manu”. Były piłkarz Legii Warszawa miał 43 lata

RMF24

Nie żyje portugalski piłkarz Emanuel Jesus Bonfim Evaristo „Manu”. Były gracz Legii Warszawa zginął w wypadku samochodowym - podał w komunikacie klub ze stolicy.

„Manu” zginął w sobotę, 11 lipca, w wypadku samochodowym. Miał 43 lata.

Do tragedii doszło w portugalskim Vermoes.

Portugalski pomocnik w latach 2010-11 reprezentował barwy Legii Warszawa. Dwa razy zdobył z klubem ze stolicy Puchar Polski. Rozegrał 33 mecze w polskiej Ekstraklasie, zdobywając trzy bramki.

„Manu” występował też m.in. w portugalskiej Benfice, Estreli Amadora i Maritimo, czy greckim AEK Ateny. W ekstraklasie Portugalii rozegrał 130 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 31 asyst.

Grał w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.