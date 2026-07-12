Nie żyje „Manu”. Były piłkarz Legii Warszawa miał 43 lata

„Manu” zginął w sobotę, 11 lipca, w wypadku samochodowym. Miał 43 lata.
Do tragedii doszło w portugalskim Vermoes.
Portugalski pomocnik w latach 2010-11 reprezentował barwy Legii Warszawa. Dwa razy zdobył z klubem ze stolicy Puchar Polski. Rozegrał 33 mecze w polskiej Ekstraklasie, zdobywając trzy bramki.
„Manu” występował też m.in. w portugalskiej Benfice, Estreli Amadora i Maritimo, czy greckim AEK Ateny. W ekstraklasie Portugalii rozegrał 130 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 31 asyst.
Grał w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.