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Nie żyje „Manu”. Były piłkarz Legii Warszawa miał 43 lata

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 lipca (07:50)

Nie żyje portugalski piłkarz Emanuel Jesus Bonfim Evaristo „Manu”. Były gracz Legii Warszawa zginął w wypadku samochodowym - podał w komunikacie klub ze stolicy.

Nie żyje „Manu”. Były piłkarz Legii Warszawa miał 43 lata
„Manu” miał 43 lata, fot. TRICOLORS /East News
  • W wieku 43 lat zginął były piłkarz Legii Warszawa, „Manu”.
  • „Manu” grał w Legii w latach 2010-2011, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski.
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„Manu” zginął w sobotę, 11 lipca, w wypadku samochodowym. Miał 43 lata. 

Do tragedii doszło w portugalskim Vermoes. 

Portugalski pomocnik w latach 2010-11 reprezentował barwy Legii Warszawa. Dwa razy zdobył z klubem ze stolicy Puchar Polski. Rozegrał 33 mecze w polskiej Ekstraklasie, zdobywając trzy bramki. 

„Manu” występował też m.in. w portugalskiej Benfice, Estreli Amadora i Maritimo, czy greckim AEK Ateny. W ekstraklasie Portugalii rozegrał 130 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 31 asyst. 

Grał w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.

Źródło: RMF24
Tagi: Legia Warszawa

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