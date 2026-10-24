NBA na razie nie dla Polaka. Sochan zagra na zapleczu

RMF24

Koszykarz reprezentacji Polski Jeremy Sochan będzie występował w lidze NBA G League, czyli oficjalnym zapleczu NBA. Z numerem jeden w drafcie wybrała go ekipa Texas Legends. Sezon rusza 6 listopada. Tydzień temu 23-letniego Sochana zwolnił rywalizujący w NBA klub Portland Trail Blazers.

Texas Legends to filia klubu z NBA Dallas Mavericks. Gra Sochana w Legends nie oznacza jednak, że ofertę z NBA mogą mu złożyć tylko Mavericks. Polak na każdym etapie sezonu może negocjować z dowolnym klubem z NBA, jeśli tylko któryś będzie nim zainteresowany.

Jeremy Sochan karierę w NBA rozpoczął przed czterema laty w San Antonio Spurs, gdzie trafił wybrany w drafcie z numerem dziewiątym i podpisał czteroletni kontrakt. Pierwsze lata występów były udane, jednak z czasem stracił miejsce w podstawowej piątce. W lutym 2026 Teksańczycy rozwiązali umowę.

Dwa dni później związał się do końca rozgrywek 2025/26 z New York Knicks. Z Nowojorczykami sięgnął po tytuł, ale rzadko pojawiał się na boisku i jego wkład w mistrzostwo NBA był znikomy.

W sierpniu roczną umowę podpisał z Trail Blazers, jednak była ona niegwarantowana, co oznaczało, że klub mógł ją rozwiązać w każdej chwili, bez wypłacania zapisanej w niej pensji.