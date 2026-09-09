Mordercze boje Sabalenki i Peguli. Znamy pierwsze półfinalistki US Open

RMF24

Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Jessica Pegula to pierwsze półfinalistki wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Obie stoczyły trzysetowe pojedynki ćwierćfinałowe. Teraz spotkają się ze sobą.

Rozstawiona z numerem trzecim Jessica Pegula pokonała w amerykańskim ćwierćfinale Emmę Navarro 3:6, 6:4, 6:3 i po raz trzeci z rzędu awansowała do półfinału US Open. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, marząc o tytule musi pokonać Arynę Sabalenkę.

Pegula: Było bardzo ciężko

Trwające prawie dwie i pół godziny spotkanie było bardzo wyrównane.

Wiele dla mnie znaczy ten sukces. Było bardzo, bardzo ciężko, i sportowo, i fizycznie ze względu na wilgotność - oceniła 32-letnia tenisistka z Buffalo po piątym w karierze zwycięstwie nad 27. w światowym rankingu Navarro, z którą nigdy nie przegrała.

Nie grałam swojego najlepszego tenisa, szwankował serwis i musiałam na korcie walczyć z wieloma demonami - przyznała Pegula, która w pierwszym secie popełniła aż pięć podwójnych błędów serwisowych i miała skuteczność pierwszego podania na poziomie 47 proc. Dopiero od połowy drugiej partii złapała właściwy rytm i zaczęła dyktować warunki.

Koszmar wrócił. Iga Świątek za burtą US Open Iga Świątek przegrała 5:7, 3:6 w IV rundzie US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng i odpadła z ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju. Mecz miał być okazją dla Polki do rewanżu za bolesną porażkę w półfinale igrzysk w Paryżu.…

Pegula zmierzy się z Sabalenką

Teraz na drodze Peguli stanie Sabalenka. Obecnej liderce listy WTA Amerykanka dwa lata temu uległa w finale, a przed rokiem - w trzech setach - w półfinale.

Białorusinka wcześniej we wtorek pokonała czeską mistrzynię Wimbledonu - Lindę Noskovą (nr 6.) 7:6 (7-1), 3:6, 7:6 (10-7) i jest o krok od trzeciego z rzędu finału na Flushing Meadows. Ostatnią zawodniczką, której się to udało, była Serena Williams w latach 2012-14, kiedy trzykrotnie zwyciężyła.

Sabalenka i Noskova stworzyły świetne widowisko, które trwało dwie godziny i 22 minuty, czyli o minutę dłużej niż starcie Amerykanek. W trzecim secie Czeszka prowadziła już 4:2, ale słaba dyspozycja serwisowa w ósmym gemie, w którym nie zdobyła nawet punktu, pozwoliła faworytce wrócić do gry.

W super tie-breaku Białorusinka niewielką przewagę zbudowała od stanu 3-3, gdy wygrała trzy piłki z rzędu. Noskova była blisko (6-7), ale nie zdołała odwrócić losów decydującej rozgrywki. Sabalenka zakończyła pojedynek asem przy drugim serwisie.

Sabalenka: Linda jest niesamowita

Cóż to była za walka! Linda jest niesamowita. Brakuje mi słów po tym meczu, bo dałam z siebie - zwłaszcza w trzecim secie - absolutnie wszystko. W pewnym momencie pomyślałam, że to już koniec, że jest po meczu, ale właśnie chyba to pomogło mi, sama nie wiem, znaleźć większy luz i po prostu odważnie uderzać każdą piłkę - relacjonowała Sabalenka.

28-latka z Mińska walczy też o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina wygra w środowym ćwierćfinale z Chinką Qinwen Zheng, która w 1/8 finału wyeliminowała Igę Świątek, to bez względu na inne wyniki zostanie nowym numerem jeden.

Wyniki ćwierćfinałowych meczów singla kobiet:

wtorek

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Linda Noskova (Czechy, 6) 7:6 (7-1), 3:6, 7:6 (10-7)

Jessica Pegula (USA, 3) - Emma Navarro (USA, 26) 3:6, 6:4, 6:3

środa

Jelena Rybakina (Kazachstan, 2) - Qinwen Zheng (Chiny)

Coco Gauff (USA, 4) - Mirra Andriejewa (Rosja, 5)

Pary półfinałowe:

Sabalenka - Pegula

Rybakina/Zheng - Gauff/Andriejewa