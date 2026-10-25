Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wicemistrzami Europy

Przed startem ostatniego rajdu sezonu Marczyk miał stoczyć zaciętą walkę o drugą pozycję z Włochem Andreą Mabellinim. Jednak już w sobotę sytuacja uległa zmianie – rywal Polaka po groźnym wypadku musiał wycofać się z rywalizacji.
Marczyk, plasujący się na ósmej pozycji, musiał jedynie bezpiecznie dotrzeć do mety, by zapewnić sobie upragniony tytuł wicemistrza Europy.
Zwycięzcy i klasyfikacja końcowa
Rajd w Portugalii wygrał Łotysz Martins Sesks, a Marczyk stracił do niego zaledwie 34,5 sekundy.
Cały sezon, składający się z siedmiu rajdów, padł łupem Fina Teemu Suninena, który już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł z dorobkiem 137 punktów.
Marczyk zakończył sezon z 103 punktami, wyprzedzając trzeciego w klasyfikacji Mabelliniego (98 pkt).
Marczyk wśród legend polskich rajdów
Dla Mikołaja Marczyka to kolejny wielki sukces w karierze. Przed rokiem świętował mistrzostwo Europy jako czwarty Polak w historii. Wcześniej po tytuł sięgali Kajetan Kajetanowicz (trzykrotnie w latach 2015-2017), Krzysztof Hołowczyc (1997) oraz Sobiesław Zasada.
Teraz Marczyk dołącza także do grona wybitnych polskich wicemistrzów, takich jak Marian Bublewicz, Janusz Kulig czy Michał Sołowow.
„Ogromna radość i motywacja na przyszłość”
W tym roku ustąpiliśmy miejsca mistrzowskiego Teemu Suninenowi, który jest kierowcą fabrycznym z doświadczeniem w WRC. Myślę jednak, że przez cały sezon prezentowaliśmy podobny, wysoki poziom. Rozpoczęliśmy go w trudny sposób w Hiszpanii, ale później cały czas pięliśmy się w górę i kończymy rok jako wicemistrzowie Europy – podsumował Marczyk w oficjalnym komunikacie prasowym.
Polski kierowca nie kryje dumy z osiągnięcia: Nigdy wcześniej nie byłem wicemistrzem Europy. Dołączam do grona tak świetnych polskich kierowców, jak Marian Bublewicz, Janusz Kulig czy Michał Sołowow. To dla mnie ogromna radość.