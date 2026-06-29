RMF24

Magda Linette dołączyła do Mai Chwalińskiej i Magdaleny Fręch i także pożegnała się z Wimbledonem już na pierwszej rundzie. Polka przegrała z rozstawioną z numerem piątym rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą 5:7, 4:6.

Mirra Andriejewa to mistrzyni niedawnego French Open. 19-letnia Rosjanka jest na fali wznoszącej. Wielu tenisowych ekspertów zastanawia się nie nad tym, czy Rosjanka zostanie liderką rankingu, ale kiedy. Trzy tygodnie temu w Paryżu świętowała pierwszy wielkoszlemowy tytuł.

W meczu z Linette była wyraźną faworytką, ale Polka postawiła jej trudne warunki, a o losach meczu zdecydowały detale. Świadczą o tym choćby statystyki. Andriejewa miała o jedno więcej zagranie wygrywające (23-22) i o jeden mniej niewymuszony błąd (23-24) od Linette.

W pierwszym secie Rosjanka przejęła kontrolę w końcówce. Przy wyniku 5:5 przełamała Polkę, a następnie serwując zamknęła partię.

W drugiej Andriejewa prowadziła 4:2, ale Linette doprowadziła do remisu 4:4. Niezwykle długi był gem dziewiąty, w którym serwowała Polka. Rozegrano w nim aż 16 piłek. 34-letnia Poznanianka miała dwie okazje, aby wyjść na 5:4. Obroniła też trzy break pointy, jednak przy czwartym skapitulowała.

To wyraźnie dodało animuszu Rosjance. W kolejnym gemie szybko wygrała cztery punkty i mogła się cieszyć z awansu.

W poniedziałek w pierwszej rundzie grały jeszcze dwie Polki i również doznały porażek. Maja Chwalińska (nr 20.) przegrała z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:7, 2:6, a Magdaleną Fręch z Rosjanką Anną Kalinską (nr 19.) 6:7 (5-7), 4:6.

We wtorek obronę wywalczonego rok temu tytułu rozpocznie Iga Świątek (nr 3.), która zagra z Amerykanką Taylor Townsend.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Mirra Andriejewa (Rosja, 5) - Magda Linette (Polska) 7:5, 6:4