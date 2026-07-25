Łukasz Fabiański kończy karierę. „Podjąłem trudną decyzję”

RMF24

Bramkarz Łukasz Fabiański ogłosił w sobotę zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza rozstać się z piłką, zapowiedział, że od teraz jego misją będzie „inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy”.

To koniec pewnej epoki w polskim futbolu. 41-letni Łukasz Fabiański, były reprezentant Polski i legenda Premier League, ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej.

Choć żegna się z boiskiem, nie zamierza rozstawać się z futbolem.

„Od dziś moją misją jest oddać piłce to, co ona dała mi. Chcę inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im uwierzyć w siebie i spełniać marzenia – tak jak kiedyś ja spełniałem swoje” – napisał w mediach społecznościowych.

Ostatni gwizdek w West Hamie

Ostatnim klubem Fabiańskiego był angielski West Ham United, w którym występował od 2018 roku. W minionym sezonie zagrał tylko w jednym meczu Premier League, a po spadku zespołu z ekstraklasy klub nie zdecydował się przedłużyć z nim kontraktu.

Dla Fabiańskiego był to sygnał, by zamknąć „najpiękniejszy rozdział” swojego życia.

Kariera pełna sukcesów i wzruszeń

Fabiański przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy na Wyspach Brytyjskich. W barwach Arsenalu Londyn, Swansea City i West Ham United rozegrał aż 377 meczów w Premier League. Z Arsenalem zdobył Puchar Anglii (2013/14), a z West Hamem triumfował w Lidze Konferencji (2022/23).

Jego piłkarska droga zaczęła się w Polonii Słubice, a przez kolejne kluby – Lubuszanin Drezdenko, Sparta Brodnica, Mieszko Gniezno i Lech Poznań – trafił do Legii Warszawa, gdzie w 2006 roku sięgnął po mistrzostwo Polski.

Wzruszające pożegnanie z kadrą

W reprezentacji Polski Fabiański zadebiutował 28 marca 2006 roku w meczu z Arabią Saudyjską. Przez lata był podporą biało-czerwonych, choć często musiał walczyć o miejsce w składzie.

Jego oficjalne pożegnanie z kadrą miało miejsce w październiku 2021 roku podczas meczu z San Marino. Piłkarze utworzyli mu szpaler, a wzruszony bramkarz nie krył łez.

Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia. Podjąłem trudną decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery jako bramkarz. Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, moim życiem i moim domem – wspominał Fabiański.

Bohater wielkich turniejów

Fabiański był uczestnikiem mistrzostw świata w 2006 i 2018 roku oraz mistrzostw Europy w 2008, 2016 i 2020. Największy sukces z kadrą odniósł podczas Euro 2016, gdzie po kontuzji Wojciecha Szczęsnego stał się bohaterem biało-czerwonych, prowadząc drużynę do ćwierćfinału.

Nowa misja – wsparcie dla młodych bramkarzy

Choć Fabiański kończy karierę zawodniczą, nie żegna się z futbolem na dobre. Zapowiada, że chce dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać młodych bramkarzy.