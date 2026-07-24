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Legenda NBA nie zamierza schodzić ze sceny. Oto nowy klub LeBron Jamesa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (19:52)

LeBron James - najlepszy strzelec wszech czasów ligi NBA - ogłosił w piątek, że zostanie koszykarzem Philadelphia 76ers. W klubie tym rozegra swój rekordowy, 24. sezon w północnoamerykańskich rozgrywkach. Legendarny koszykarz ma już 41 lat, ale wciąż gra na najwyższym poziomie.

Legenda NBA nie zamierza schodzić ze sceny. Oto nowy klub LeBron Jamesa
LeBron James nie zamierza kończyć karierę. W przyszłym sezonie zagra w nowym klubie (Fot. CHRIS TORRES) /PAP/EPA
  • LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, podpisał dwuletni kontrakt z Philadelphia 76er.
  • Wcześniej James zdobywał mistrzostwa NBA z Miami Heat, Cleveland Cavaliers i Los Angeles Lakers.
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Ostatnie osiem sezonów swojej błyskotliwej kariery James spędził w Los Angeles Lakers, prowadząc zespół z Kalifornii do mistrzowskiego tytułu w 2020 roku. Wcześniej triumfował w lidze z Miami Heat (2012, 2013) i Cleveland Cavaliers (2016).

LeBron James: Nadal chce się poświęcać

Według stacji ESPN, James ma podpisać z Sixers dwuletni kontrakt o wartości 8 milionów dolarów. W zeszłym sezonie zarobił prawie 53 mln.

„To moja ostateczna decyzja. Nie idę dla pieniędzy. Nie idę dla rodziny. O co tak naprawdę gram w tym momencie? Nadal chcę się poświęcać. Nadal chcę pracować, ciężko pracować. Nadal chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na zdobycie kolejnego mistrzostwa” – napisał „Król James” w mediach społecznościowych.

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Dodał, że wierzy, iż jest w stanie pomóc Philadelphia 76ers stać się drużyną mistrzowską. „Jestem bardzo podekscytowany, że mogę pobudzić nową bazę fanów i rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni” - podkreślił legendarny koszykarz.

Rekordzista NBA

41-letni James jest najstarszym aktywnym zawodnikiem NBA. W marcu ubiegłego roku pobił rekord Roberta Parisha w liczbie rozegranych meczów sezonu zasadniczego. Nadal utrzymuje się na elitarnym poziomie. W lutym został wybrany do Meczu Gwiazd po raz 22. z rzędu, co stanowi rekord ligi. W minionym sezonie regularnym notował średnio 20,9 punktu, 6,1 zbiórki i 7,2 asysty w 60 meczach.

Rozpoczął karierę w Cleveland Cavaliers w 2003 roku. Po siedmiu latach przeszedł do Miami Heat. W 2014 wrócił do Cleveland, rozegrał tam cztery sezony, po czym przeniósł się do Los Angeles Lakers. Sixers będą jego czwartym klubem w NBA.

James 22 razy uczestniczył w Meczu Gwiazd, 21 razy był w najlepszej piątce sezonu i został wybrany do drużyny wszech czasów z okazji 75-lecia NBA. Czterokrotnie otrzymywał tytuł MVP ligi oraz MVP finałów. Jest najlepszym koszykarzem w historii NBA pod względem liczby zdobytych punktów. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: NBA LeBron James

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