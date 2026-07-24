Legenda NBA nie zamierza schodzić ze sceny. Oto nowy klub LeBron Jamesa

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LeBron James - najlepszy strzelec wszech czasów ligi NBA - ogłosił w piątek, że zostanie koszykarzem Philadelphia 76ers. W klubie tym rozegra swój rekordowy, 24. sezon w północnoamerykańskich rozgrywkach. Legendarny koszykarz ma już 41 lat, ale wciąż gra na najwyższym poziomie.

Ostatnie osiem sezonów swojej błyskotliwej kariery James spędził w Los Angeles Lakers, prowadząc zespół z Kalifornii do mistrzowskiego tytułu w 2020 roku. Wcześniej triumfował w lidze z Miami Heat (2012, 2013) i Cleveland Cavaliers (2016).

LeBron James: Nadal chce się poświęcać

Według stacji ESPN, James ma podpisać z Sixers dwuletni kontrakt o wartości 8 milionów dolarów. W zeszłym sezonie zarobił prawie 53 mln.

„To moja ostateczna decyzja. Nie idę dla pieniędzy. Nie idę dla rodziny. O co tak naprawdę gram w tym momencie? Nadal chcę się poświęcać. Nadal chcę pracować, ciężko pracować. Nadal chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na zdobycie kolejnego mistrzostwa” – napisał „Król James” w mediach społecznościowych.

Dodał, że wierzy, iż jest w stanie pomóc Philadelphia 76ers stać się drużyną mistrzowską. „Jestem bardzo podekscytowany, że mogę pobudzić nową bazę fanów i rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni” - podkreślił legendarny koszykarz.

Rekordzista NBA

41-letni James jest najstarszym aktywnym zawodnikiem NBA. W marcu ubiegłego roku pobił rekord Roberta Parisha w liczbie rozegranych meczów sezonu zasadniczego. Nadal utrzymuje się na elitarnym poziomie. W lutym został wybrany do Meczu Gwiazd po raz 22. z rzędu, co stanowi rekord ligi. W minionym sezonie regularnym notował średnio 20,9 punktu, 6,1 zbiórki i 7,2 asysty w 60 meczach.

Rozpoczął karierę w Cleveland Cavaliers w 2003 roku. Po siedmiu latach przeszedł do Miami Heat. W 2014 wrócił do Cleveland, rozegrał tam cztery sezony, po czym przeniósł się do Los Angeles Lakers. Sixers będą jego czwartym klubem w NBA.

James 22 razy uczestniczył w Meczu Gwiazd, 21 razy był w najlepszej piątce sezonu i został wybrany do drużyny wszech czasów z okazji 75-lecia NBA. Czterokrotnie otrzymywał tytuł MVP ligi oraz MVP finałów. Jest najlepszym koszykarzem w historii NBA pod względem liczby zdobytych punktów.