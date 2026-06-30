RMF24

Broniąca tytułu na Wimbledonie Iga Świątek wchodzi do akcji. Jej pierwszą rywalką będzie we wtorek Amerykanka Taylor Townsend. Rozpoczynający rywalizację Kamil Majchrzak zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Kiedy gra Iga Świątek i Kamil Majchrzak?

Iga Świątek zagra w meczu pierwszej rundy z Amerykanką Taylor Townsend. Spotkanie zaplanowano na godzinę 14.30.

Wcześniej, bo już w samo południe, Kamil Majchrzak zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Obrona tytułu na Wimbledonie niemożliwa od dziesięciu lat

Świątek jest rozstawiona z numerem trzecim, a jej pierwsza rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce. W singlu 30-letnia Townsend nigdy w Wimbledonie nie przebrnęła 2. rundy, ale w deblu triumfowała w Londynie w 2024 roku.

W 2. rundzie zwyciężczyni zagra z lepszą pojedynku dwóch generacji czeskiego tenisa - albo z 34-letnią Karoliną Pliskovą, albo z 15 lat młodszą Terezą Valentovą. Pliskova to finalistka Wimbledonu w 2021 roku. W 2017 była liderką rankingu. Z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025.

W 2016 roku Serenie Williams jako ostatniej udało się obronić tytuł. W dodatku każdą kolejną edycję wygrywała inna zawodniczka. 44-letnia Amerykanka, która jest potencjalną rywalką Świątek w 3. rundzie, niespodziewanie wznowiła karierę i we wtorek zagra z 20-letnią Australijką Mayą Joint.

Kamil Majchrzak przed szansą na rewanż

Okazję do rewanżu będzie miał Kamil Majchrzak (45. ATP), który trafił na grającego z numerem 30. Tabilo. W maju przegrał z Chilijczykiem na otwarcie French Open.

Polak przyjechał do Londynu opromieniony pierwszym turniejowym zwycięstwem w ATP Tour. Najlepszy okazał się w holenderskim ‘s-Hertogenbosch, gdzie pokonał trzech tenisistów z czołowej dziesiątki rankingu.

Majchrzak z Tabilo ma bilans 0-2. Najlepszy wynik Chilijczyka w Londynie to trzecia runda w 2024 roku. Polak w poprzedniej edycji dotarł do 1/8 finału.