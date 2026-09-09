Jelena Rybakina nową liderką światowego tenisa

RMF24

Wielkie emocje na kortach w Nowym Jorku. Jelena Rybakina awansowała do półfinału wielkoszlemowego US Open i już w poniedziałek obejmie prowadzenie w światowym rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu, rozstawiona z numerem drugim, w środowym ćwierćfinale pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3:6, 6:1, 6:4.

To historyczny moment dla 27-letniej zawodniczki, która po raz pierwszy w karierze zostanie liderką rankingu WTA.

Jelena Rybakina na szczycie światowej listy zastąpi Arynę Sabalenkę. Białorusinka utrzymywała się na pozycji numer jeden nieprzerwanie od 21 października 2024 roku, kiedy to odebrała prowadzenie Idze Świątek.

Rybakina w Nowym Jorku prezentuje się znakomicie. W ćwierćfinale musiała odrabiać straty po przegranym pierwszym secie, ale w kolejnych partiach nie dała szans rywalce.

Jej pewna gra i skuteczność na korcie pozwoliły jej nie tylko awansować do najlepszej czwórki turnieju, ale także zapewnić sobie awans na pierwsze miejsce w światowym rankingu.

Przed Kazaszką jeszcze walka o finał US Open, ale już teraz wiadomo, że poniedziałkowe notowanie WTA otworzy właśnie jej nazwisko.