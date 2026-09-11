Jan Furtok uhonorowany przez GKS Katowice. Zostanie patronem stadionu

RMF24

Zmarły przed dwoma laty były napastnik reprezentacji Polski i GKS Katowice Jan Furtok został patronem katowickiego stadionu piłkarskiego. Taką decyzję jednogłośnie podjęli miejscy radni w trakcie piątkowej uroczystej sesji.

Jasiu urodził się w Katowicach i tu zdobywał pierwsze piłkarskie szlify. To dzięki jego umiejętnościom, celnym strzałom GKS awansował do ekstraklasy – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, uzasadniając projekt uchwały.

Prezydent Katowic wspomina Jana Furtoka

Przypomniał sukcesy napastnika w Niemczech oraz jego powrót do GKS-u w latach 90-tych, kiedy śląski klub znalazł się w trudnej sytuacji. Był nie tylko świetnym piłkarzem, ale i doskonałym człowiekiem. Otwartym, kochającym futbol – stwierdził.

Od momentu śmierci Furtoka zastrzeżony w GKS-ie zastrzeżony jest numer 9, z którym grał. Spiker wymienia go za każdym razem, gdy ogłasza skład podczas domowych meczów. O legendzie klubu pamiętają również kibice, którzy w dziewiątej minucie każdego spotkania na Arenie Katowice skandują jego nazwisko.

Chcemy, jako władze miasta, dać trwały znak pamięci Jasia Furtoka poprzez nazwę nowej areny, której on nie doczekał – stwierdził.

Zaznaczył, że przy stadionie stanie pomnik legendarnego zawodnika. Piłkarze GKS przenieśli się na nowy stadion w marcu 2025 roku.

Kim był Jan Furtok?

Furtok zmarł 26 listopada 2024 w wieku 62 lat po długiej walce z chorobą. Był najlepszym strzelcem w historii GKS-u. W barwach katowickiej drużyny grał w latach 1979-88 oraz 1995-97. W 299 spotkaniach zdobył 122 gole.

Zdobył ze śląskim zespołem Puchar Polski, wicemistrzostwo kraju oraz brązowy medal. W reprezentacji narodowej rozegrał w sumie 36 spotkań, zdobył 10 bramek. Wystąpił m.in. w mistrzostwach świata w Meksyku (1986), grał w niemieckich drużynach Eintrachtu Frankfurt i HSV Hamburg.

Po zakończeniu kariery pracował z sukcesami jako trener grup młodzieżowych w GKS, był dyrektorem sportowym klubu, trenerem pierwszego zespołu, a po spadku do czwartej ligi - prezesem klubu.