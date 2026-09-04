Haaland ściął włosy i zyski. Ta decyzja może kosztować miliony

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Norweski gwiazdor Manchesteru City, Erling Haaland, zaskoczył fanów nie tylko na boisku, ale i poza nim. W sierpniu piłkarz zdecydował się na radykalną zmianę wizerunku, ścinając swoje charakterystyczne długie włosy. Ta decyzja - jak donoszą media finansowe - może mocno odbić się na sprzedaży gumki do włosów Kknekki, której Haaland był ambasadorem i współwłaścicielem.

Gumka, która podbiła świat

Erling Haaland przez ostatnie lata nie rozstawał się z gumką do włosów Kknekki. Zakładał ją na każdy mecz - w barwach odpowiadających strojom Norwegii. Podczas tegorocznych mistrzostw świata piłkarz wystąpił w trzech różnych kompletach, a gumka stała się prawdziwym hitem.

Jak informuje norweska firma Bon Den AS z Oslo, która projektuje i produkuje akcesoria modowe oraz produkty do włosów, zamówienia na Kknekki napływały z całego świata w „nieprawdopodobnych ilościach”. Na sukcesie marki zarabiał także Haaland, będący udziałowcem firmy od dwóch lat.

Haaland z kolegami wpadł do sklepu w USA. Wydał na to 1400 dolarów Erlig Haaland strzela gola za golem na mundialu i prowadzi reprezentację Norwegii coraz dalej w rozgrywkach. A między meczami gwiazdor Manchesteru City znalazł czas na zakupy i to nie byle jakie, bo w najlepszym sklepie w Dallas.

Rekordowe wyniki i globalny fenomen

Erling Haaland przed ścięciem włosów, zdj. RONALD WITTEK / PAP/EPA

Według dziennika finansowego „Dagens Naerlingsliv”, Bon Den AS w ubiegłym roku osiągnęła obroty na poziomie 18 milionów dolarów, a po mundialu prognozowane zamknięcie roku miało być znacznie wyższe. W 2025 roku wartość firmy szacowano na około 50 milionów dolarów.

Założycielka firmy, Vibeke Helene Knudsen Groenseth, nie kryje dumy z sukcesu: „Kknekki wypromowana przez Haalanda stała się naszym flagowym produktem. Gumka jest produkowana ręcznie z ponad 60 różnych splatanych włókien i w ten sposób możemy uzyskać każdy zamówiony wariant kolorystyczny”.

Mundialowe dzieci. Ponad 500 noworodków otrzymało imię Haaland Erling Haaland był jednym z bohaterów mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na jego cześć ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas mundialu imię Haaland.

Nowa fryzura, nowe wyzwania

Zmiana wizerunku Haalanda nie przeszła bez echa. Stylista Jan Thomas w rozmowie z telewizją NRK podkreślił, że drastyczne obcięcie włosów, które stały się znakiem rozpoznawczym i rodzajem marki handlowej piłkarza, musiało być dla jego fanów ciosem.

Jak zaznaczył, podczas mundialu wszyscy norwescy chłopcy spinali włosy gumkami Haalanda, które stały się też globalnym fenomenem. Wraz z nową fryzurą trzykrotnego króla strzelców angielskiej ekstraklasy sprzedaż gumek z pewnością spadnie lub się nawet załamie - zaznaczył.