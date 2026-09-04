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Haaland ściął włosy i zyski. Ta decyzja może kosztować miliony

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (07:07)

Norweski gwiazdor Manchesteru City, Erling Haaland, zaskoczył fanów nie tylko na boisku, ale i poza nim. W sierpniu piłkarz zdecydował się na radykalną zmianę wizerunku, ścinając swoje charakterystyczne długie włosy. Ta decyzja - jak donoszą media finansowe - może mocno odbić się na sprzedaży gumki do włosów Kknekki, której Haaland był ambasadorem i współwłaścicielem.

Haaland ściął włosy i zyski. Ta decyzja może kosztować miliony
Erling Haaland, zdj. IMAGO/Mark Cosgrove/News Images /East News
  • W sierpniu Erling Haaland zdecydował się na radykalną zmianę wizerunku, ścinając swoje charakterystyczne długie włosy.
  • Ta decyzja może negatywnie odbić się na sprzedaży gumki Kknekki, promowanej przez Haalanda.
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Gumka, która podbiła świat

Erling Haaland przez ostatnie lata nie rozstawał się z gumką do włosów Kknekki. Zakładał ją na każdy mecz - w barwach odpowiadających strojom Norwegii. Podczas tegorocznych mistrzostw świata piłkarz wystąpił w trzech różnych kompletach, a gumka stała się prawdziwym hitem.

Jak informuje norweska firma Bon Den AS z Oslo, która projektuje i produkuje akcesoria modowe oraz produkty do włosów, zamówienia na Kknekki napływały z całego świata w „nieprawdopodobnych ilościach”. Na sukcesie marki zarabiał także Haaland, będący udziałowcem firmy od dwóch lat.

Rekordowe wyniki i globalny fenomen

Według dziennika finansowego „Dagens Naerlingsliv”, Bon Den AS w ubiegłym roku osiągnęła obroty na poziomie 18 milionów dolarów, a po mundialu prognozowane zamknięcie roku miało być znacznie wyższe. W 2025 roku wartość firmy szacowano na około 50 milionów dolarów.

Założycielka firmy, Vibeke Helene Knudsen Groenseth, nie kryje dumy z sukcesu: „Kknekki wypromowana przez Haalanda stała się naszym flagowym produktem. Gumka jest produkowana ręcznie z ponad 60 różnych splatanych włókien i w ten sposób możemy uzyskać każdy zamówiony wariant kolorystyczny”.

Nowa fryzura, nowe wyzwania

Zmiana wizerunku Haalanda nie przeszła bez echa. Stylista Jan Thomas w rozmowie z telewizją NRK podkreślił, że drastyczne obcięcie włosów, które stały się znakiem rozpoznawczym i rodzajem marki handlowej piłkarza, musiało być dla jego fanów ciosem.

Jak zaznaczył, podczas mundialu wszyscy norwescy chłopcy spinali włosy gumkami Haalanda, które stały się też globalnym fenomenem. Wraz z nową fryzurą trzykrotnego króla strzelców angielskiej ekstraklasy sprzedaż gumek z pewnością spadnie lub się nawet załamie - zaznaczył.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Erling Haaland
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