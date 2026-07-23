FC Barcelona wzmacnia atak. Transfer błyskotliwego piłkarza potwierdzony

RMF24

Barcelona wzmocniła swoją ofensywę, sprowadzając z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego. 24-letni piłkarz podpisał z mistrzem Hiszpanii kontrakt obowiązujący do 2031 roku.

Kluby nie podały oficjalnej kwoty transferu. Według doniesień medialnych Barcelona zapłaciła za zawodnika 22 mln euro, a umowa przewiduje również bonusy oraz klauzulę dotyczącą przyszłej odsprzedaży.

Adeyemi trafił do Borussii Dortmund w 2022 roku z RB Salzburg. W niemieckim klubie wystąpił w 146 spotkaniach i zdobył 36 bramek. W Barcelonie ponownie będzie współpracował z Hansim Flickiem, który dał mu szansę debiutu w seniorskiej reprezentacji Niemiec.

Nowy zawodnik Barcelony jest ceniony m.in. za swoją szybkość. W sezonie 2022/23, podczas meczu z Freiburgiem, rozpędził się do 36,65 km/h, ustanawiając rekord Bundesligi.

Niemiec jest już drugim ofensywnym wzmocnieniem Barcelony tego lata. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Anglii Anthony Gordon z Newcastle United. Jednocześnie z zespołem pożegnali się Robert Lewandowski, który przeniósł się do Chicago Fire, oraz Marcus Rashford, który po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Manchesteru United.