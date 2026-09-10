Bolesne zderzenie Puchacza z Ligą Mistrzów. Manchester United rozbił Sabah

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Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrał na Old Trafford z Manchesterem United 0:4 w 1. kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w tych rozgrywkach reprezentant Polski wystąpił w pierwszym składzie czołowej drużyny Azerbejdżanu.

Puchacz w 2021 roku odszedł z Lecha Poznań i rozpoczął zagraniczne wojaże. W Unionie Berlin nie przebił się do pierwszego składu i był wypożyczany do Trabzonsporu, Panathinaikosu Ateny i FC Kaiserslautern. W 2024 roku przeszedł do Holstein Kilonia, lecz w połowie sezonu wypożyczono go do Plymouth Argyle, które spadło z Championship do trzeciej ligi angielskiej.

Historyczny sukces Puchacza. Polak awansował do elity

Kariera Puchacza stanęła na zakręcie. Z piłkarza, który miał zostać podstawowym lewym obrońcą reprezentacji Polski stał się zawodnikiem, który słynął głównie z barwnej osobowości i tworzenia dobrej atmosfery w drużynie. W 2025 roku przeniósł się do Sabah FC, z którym zdobył mistrzostwo Azerbejdżanu, a następnie awansował do Champions League, spełniając swoje marzenie i przypominając o sobie polskim kibicom.

„Czerwone Diabły” rozbiły Sabah

Sabah rozpoczęło te rozgrywki od meczu na legendarnym stadionie Old Trafford i z pewnością nie będzie dobrze wspominał tego spotkania. Manchester United objął prowadzenie w 27. minucie, kiedy Duńczyk Patrick Dorgu dośrodkował w pole karne, a Brazylijczyk Matheus Cunha umieścił piłkę w bramce obok lewego słupka. Pod koniec pierwszej połowy podwyższyli jeszcze Portugalczyk Bruno Fernandes, któremu asystował Belg Youri Tielemans i Słoweniec Benjamin Sesko, korzystając z podania Kameruńczyka Bryana Mbeumo. W drugiej połowie Argentyńczyk Lisandro Martinez ustalił wynik meczu na 4:0.

W meczu Slavia Praga - RC Lens zagrało trzech Polaków. W drużynie gospodarzy wystąpili Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, którzy jeszcze w zeszłym sezonie grali w krajowej ekstraklasie, a w zespole gości - Michał Skóraś. Mistrzowie Czech od 49. min grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Mikulasa Konecnego, lecz mimo to objęli prowadzenie po tym, jak strzał z dystansu oddał Słoweniec Danijel Sturm. W 73. min wyrównał Senegalczyk Abdallah Sima. Slavia znów prowadziła, a dublet zanotował Sturm. Ostatecznie RC Lens wygrał 3:2 po golach Floriana Thauvina i Rubena Aguilara.

Kane strzela, Bayern wygrywa

Z kolei Bayern Monachium do przerwy remisował z norweskim Bodoe/Glimt, które było rewelacją zeszłego sezonu. Jednak na początku drugiej połowy bramkę dla „Bawarczyków” zdobył Jamal Musiala, a na 2:0 podwyższył Anglik Harry Kane. 33-letni napastnik zanotował 55. trafienie i zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji wszech czasów Champions League. Ostatecznie Bayern zwyciężył 5:0, a na listę strzelców wpisali się też Kanadyjczyk Alphonso Davies i dwukrotnie Francuz Michael Olise.

Debiutujące w Champions League Como wygrało o siebie z RB Lipsk 4:1 po golach Chorwata Martina Baturiny, Greka Anastasiosa Douvikasa, Senegalczyka Assany Diao i Argentyńczyka Maximo Perrone. Honorową bramkę dla gości zdobył Serb Andrija Maksimović. Mecze PSV Eindhoven z Szachtarem Donieck i Fenerhahce Stambuł z Romą zakończyły się wynikiem 1:1.

Po pierwszej kolejce fazy zasadniczej Ligi Mistrzów w tabeli prowadzi broniące trofeum Paris Saint-Germain, które wygrało ze Slovanem Bratysława 6:1. Dalej plasują się Bayern i Barcelona. W ostatnich czterech sezonach polscy kibice przyzwyczaili się do tego, że bramki dla Barcelony zdobywał Robert Lewandowski. Nowa edycja LM odbywa się już bez niego. W czerwcu wygasł kontrakt piłkarza z „Dumą Katalonii” i 38-letni obecnie napastnik przeniósł się do Chicago Fire.

Lewandowski w klasyfikacji wszech czasów Champions League z dorobkiem 109 goli zajmuje trzecie miejsce, ustępując tylko dwóm absolutnym legendom futbolu - również grającym już poza Europą Cristiano Ronaldo i Lionelowi Messiemu. Portugalczyk uzbierał 140 goli, zaś Argentyńczyk - 129. Drużyny z lokat 1-8 po ośmiu kolejkach zakwalifikują się do 1/8 finału LM, natomiast ekipy z miejsc 9-24 czeka walka o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą zasadniczą część sezonu na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane z europejskich pucharów.

Mecze 2. kolejki fazy zasadniczej zaplanowano na 13-14 października. Finał odbędzie się 5 czerwca na stadionie Atletico w Madrycie.