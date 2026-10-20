Bez Świątek i Chwalińskiej, ale z Kawą w drugiej rundzie! Polka awansowała do 2. tury w Ningbo

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Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 na twardych kortach w chińskim Ningbo. Polka pokonała Ukrainkę Darię Snihur 1:6, 6:2, 6:4.

To było już czwarte w tym roku starcie Kawy z Snihur. Bilans tych pojedynków był do tej pory niekorzystny dla Polki – Ukrainka wygrywała w Pekinie oraz w kwalifikacjach wielkoszlemowego Australian Open. Jednak ostatnie dwa spotkania należały do Kawy.

W niedzielę Snihur skreczowała przy stanie 6:1, 2:0 dla Polki w kwalifikacjach do turnieju w Ningbo. Tym razem Ukrainka dostała się do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwa przegrana, ale i tak nie zdołała zatrzymać Polki.

Kolejne wyzwanie: Belinda Bencic

Przed Katarzyną Kawą kolejne wyzwanie. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z rozstawioną z numerem piątym Szwajcarką Belindą Bencic.

Zmiany w drabince i polskie akcenty

Pierwotnie Kawa miała zmierzyć się w pierwszej rundzie z Mają Chwalińską, jednak ta wycofała się z turnieju po swoim niedzielnym sukcesie w finale wyższej rangą imprezy WTA 1000 w Wuhan.

W Ningbo miała wystąpić także Iga Świątek, jednak liderka polskiego tenisa ogłosiła zakończenie sezonu.

W kwalifikacjach odpadła Magdalena Fręch, która skreczowała w meczu z reprezentantką gospodarzy Shi Han.