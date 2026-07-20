Angielski futbol pogrążony w smutku. Zmarł legendarny Kevin Keegan

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Smutne wieści napływają z Anglii. W wieku 75 lat zmarł były piłkarz i menedżer reprezentacji Anglii Kevin Keegan. Chorował na nowotwór. Legendarny piłkarz zapisał się złotym zgłoskami w historii angielskiego futbolu. Grał m.in. w Newcastle United czy Liverpoolu. Był dwukrotnym laureatem nagrody Złotej Piłki.

Informacje o śmierci Kevina Keegana podała rodzina sportowca. „Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie” – napisali bliscy rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.

Nie żyje Kevin Keegan. Miał 75 lat

Wpisy na temat śmierci Keegana pojawiły się także na profilach Newcastle i Liverpoolu - angielskich klubów, w których grał Keegan. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kevina Keegana, jednej z najbardziej kultowych, wpływowych i uwielbianych postaci w historii naszego klubu” – czytamy w oświadczeniu Newcastle.

Był nazywany „Królem Kevem” oraz „Potężna Myszą” (Mighty Mouse) ze względu na ogromną waleczność przy stosunkowo niskim wzroście - 173 cm. Do tego drugiego przydomka nawiązał Liverpool w pożegnalnym wpisie na portalu X. „Nasza ''Potężna Myszko”, twoje dziedzictwo w Liverpoolu na zawsze zapisze się w historii” - napisał klub.

Keegan chorował na nowotwór

Doniesienia o poważnej chorobie byłego piłkarza, kapitana oraz menedżera reprezentacji Anglii pojawiły się w styczniu tego roku. Wówczas Newcastle oraz bliscy Keegana przekazali, że 75-letni Anglik poddaje się leczeniu onkologicznemu. Nie ujawniono jednak szczegółów choroby.

Reuters podkreśla, że w czerwcu br. były piłkarz wyznał, że zdiagnozowano u niego nowotwór w czwartym stadium.

Dwukrotny laureat Złotej Piłki. Sukcesy w Liverpoolu i HSV

Keegan był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci angielskiego futbolu. Miał za sobą znakomitą karierę. Poza Newcastle, grał m.in. w Liverpoolu czy niemieckim Hamburger SV. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju. Sukcesy odnosił również z niemieckim HSV, z którym wywalczył mistrzostwo RFN w 1979 roku oraz dotarł do finału Pucharu Europy w 1980.

W latach 1978 i 1979 zdobył nagrodę Złotej Piłki, przyznawaną najlepszemu piłkarzowi w Europie.

Kariera reprezentacyjna

W narodowej reprezentacji Anglii zadebiutował w 1972 roku. Z trzema lwami na sercu grał przez dekadę. W sumie dla „Synów Albionu” wystąpił 63 razy. Strzelił 21 bramek, w 31 spotkaniach pełniąc funkcję kapitana reprezentacji Anglii.

Po karierze piłkarskiej został trenerem. Prowadził Newcastle United. Był również selekcjonerem reprezentacji Anglii. Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat.