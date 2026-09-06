Alarm w hotelu obudził wiele reprezentacji. „Mieliśmy ciężką noc”

RMF24

Większość drużyn uczestniczących w mistrzostwach świata koszykarek musiała w nocy z soboty na niedzielę opuścić jeden z hoteli w Berlinie. W obiekcie uruchomił się bowiem alarm przeciwpożarowy.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zawodniczki i członkowie sztabów reprezentacji mieszkający w jednym z berlińskich hoteli zostali ewakuowani około godziny 2:00. Do budynku mogli wrócić dopiero po godzinie.

Nieplanowana pobudka nie dotknęła jedynie reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która zatrzymała się w innym hotelu.

Według trenerki drużyny Australii Sandy Brondello nie było pożaru. Jej zdaniem ktoś nacisnął przycisk alarmowy w windzie.

To sytuacja z serii „co by było, gdyby”, prawda? Teraz mamy to w naszym arsenale. Nigdy wcześniej tego nie doświadczyliśmy - powiedziała.

Australijki lepiej zniosły ciężką noc

Australijki rozegrały pierwszy niedzielny mecz już o godzinie 11:30. Przerwany sen nie wpłynął na dyspozycję zespołu z antypodów, który pokonał Turcję 87:71, odnosząc drugie zwycięstwo w turnieju.

To było trochę szalone. (...) Wiedząc, że nie mamy na to wpływu, po prostu ponownie zasnęłyśmy - przyznała australijska skrzydłowa Ezi Magbegor, która zdobyła dla swojej drużyny najwięcej punktów - 21.

Trener reprezentacji Turcji Andrea Masson powiedział, że on i jego zawodniczki z powodu alarmu przespały zaledwie około trzech godzin.

Mieliśmy naprawdę ciężką noc. To nie jest wymówka, ale taka jest rzeczywistość - podsumował.