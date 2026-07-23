82. Rajd Polski już w ten weekend! Śląsk areną wielkiego powrotu asfaltowych zmagań

RMF24

Wielkie święto motorsportu powraca na Śląsk. Przed nami 82. Rajd Polski – czwarta runda mistrzostw Europy ERC, która po ponad 20 latach ponownie zostanie rozegrana na asfaltowych odcinkach specjalnych. Na liście startowej znalazło się aż 148 załóg, a emocje sięgną zenitu już od pierwszych metrów.

Rajd Polski, druga najstarsza impreza rajdowa na świecie, przechodzi w tym roku wyjątkową metamorfozę. Po raz pierwszy od 2004 roku rywalizacja w randze mistrzostw Europy ERC odbędzie się na asfaltowych trasach, a nie – jak przez ostatnie 22 lata – na szutrowych odcinkach Mazur. Tegoroczna baza rajdu została zlokalizowana na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie mieścić się będzie park serwisowy oraz meta.

Gwiazdy światowego i polskiego motorsportu w jednym miejscu

Na starcie tegorocznej edycji pojawi się cała europejska czołówka. Wśród 148 załóg nie zabraknie aktualnego lidera cyklu ERC, Fina Teemu Suninena oraz Włocha Simone Tempestiniego (obaj Skoda Fabia RS Rally2). O zwycięstwo powalczy także Włoch Andrea Mabellini (Lancia Ypsilon Rally2), a w gronie faworytów nie brakuje polskich gwiazd. Obrońca tytułu Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2), Kajetan Kajetanowicz (Toyota Yaris GR Rally2), mistrz Polski z poprzedniego sezonu Jakub Matulka oraz aktualny lider RSMP Jarosław Szeja (obaj Skoda Fabia RS Rally2) zapowiadają walkę o najwyższe laury.

Wyjątkową uwagę przyciąga powrót na trasy ERC Kajetana Kajetanowicza, trzykrotnego mistrza Europy i triumfatora klasyfikacji WRC2 Challenger z 2023 roku. Czeka nas wielkie motorsportowe święto – 82. Rajd Polski. Pomimo tego, że jesteśmy na moim terenie, dawno się tutaj nie ścigałem. Te drogi nieco się zmieniają, są bardzo zdradliwe, a fakt, że odcinki znane są prawie wszystkim, również europejskiej czołówce, sprawia, że ten rajd może być bardzo ‘wyścigowy’. Emocji i atrakcji na pewno nie zabraknie – podkreśla Kajetanowicz.

Trasa pełna wyzwań i niespodzianek

Rajd rozpocznie się w piątkowy wieczór widowiskowym miejskim odcinkiem specjalnym w samym centrum Katowic. W sobotę zawodnicy dwukrotnie pokonają próby Jastrzębie-Zdrój, Ochaby i Gminę Jasienica. Dzień zakończy spektakularny superoes wokół Stadionu Śląskiego, który z pewnością przyciągnie tłumy kibiców.

Niedziela to siedem wymagających odcinków, w tym m.in. Kiczyce, Hażlach oraz Województwo Śląskie. Kulminacją emocji będzie dodatkowo punktowany Power Stage – drugi przejazd ostatniej z prób, który rozpocznie się o godzinie 17:05.

Rajd Polski – tradycja i prestiż

Impreza, która narodziła się ponad sto lat temu, ma w swojej historii wiele wyjątkowych momentów. Większość edycji miała rangę międzynarodową, a Rajd Polski aż siedem razy gościł najlepszych kierowców świata jako runda mistrzostw WRC. W tym roku ponownie stanie się miejscem rywalizacji nie tylko o punkty mistrzostw Europy, ale także mistrzostw Polski, historycznych rajdowych MP oraz rajdowych mistrzostw Południa.

Emocje gwarantowane

Tegoroczna edycja Rajdu Polskiego zapowiada się niezwykle emocjonująco. Powrót na asfalt, plejada gwiazd światowego i polskiego motorsportu oraz wyjątkowa atmosfera Śląska sprawiają, że to wydarzenie przyciągnie nie tylko fanów rajdów, ale także wszystkich spragnionych sportowych emocji. Organizatorzy oraz zawodnicy zachęcają do kibicowania na trasie i wspólnego przeżywania wielkiego święta motorsportu.