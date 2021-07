Wszyscy żołnierze zawodowi zostali zwolnieni z tegorocznych testów sprawności fizycznej. Taką decyzję podjął szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. To już drugi rok w wojsku, kiedy sprawdziany nie są przeprowadzane.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

W decyzji szefa Ministerstwa Obrony Narodowej mowa jest o przyczynach zdrowotnych. Chodzi o sytuację epidemiczną w kraju.



Takie rozwiązanie może dziwić, bo dopiero co resort - z uwagi na koronawirusa - wydał rozporządzenie umożliwiające przeprowadzanie testów sprawności fizycznej w wojsku do października. Wcześniej organizowano je do czerwca.



Rozporządzenie przyjęto półtora miesiąca temu, gdy statystyki pandemii Covid-19 były zdecydowanie gorsze niż dziś. Potem rząd zaczął wprowadzać luzowanie obostrzeń pandemicznych.



Statystyki się poprawiają - a mimo to - szefostwo MON zrezygnowało z obowiązkowych testów sprawności fizycznej dla żołnierzy zawodowych.



Może to wywoływać spore obawy o kondycję fizyczną wojskowych żołnierzy po epidemii.



Teraz wszyscy żołnierze w wynikach testów sprawności będą mieli wpisane: "zwolniony decyzją ministra obrony narodowej".