Zwolnienia grupowe w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem zostały na razie zawieszone. Jeszcze kilka tygodni temu planowano, że zaczną się one na początku września i potrwają do marca. Teraz już wiadomo, że co najmniej do końca tego roku zwolnień grupowych być nie powinno.

