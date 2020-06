Niecodzienna akcja pracowników i opiekunów zwierząt z Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku. Dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku od kilkunastu lat w pierwszy piątek czerwca jeździły do zoo. Był to element międzynarodowej akcji charytatywnej. W tym roku wizyta nie była możliwa - ze względu na obowiązujące obostrzenia, związane z walką z epidemią. Dlatego zoo przyjechało do małych pacjentów.

