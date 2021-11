To ma być ultranowoczesna przestrzeń do kształcenia studentów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w całej Europie poszukuje architektów, którzy zaprojektują nowy kampus. Nowy budynek ma stanąć na działce przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - zespół budynków Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii / Marcin Bielecki / PAP

W poszukiwaniu najlepszego projektu kampusu pomóc uczelni ma Stowarzyszenie Architektów Polskich. Uczelnia podpisała z nim odpowiednią umowę. Nowy budynek naukowo-dydaktyczny ZUT - Akademicki Kampus ICT (Information and Communication Technologies) ma stanąć między Wydziałem Elektrycznym (ul. 26 Kwietnia 10) a Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które zlokalizowane jest przy ul. Tenisowej 10.

Planowana inwestycja będzie ultranowoczesną przestrzenią przeznaczoną do kształcenia na najwyższym poziomie studentów informatyki, teleinformatyki, automatyki i robotyki - zapowiada rektor ZUT prof. Jacek Wróbel. W nowym budynku będą sale wykładowe, sale seminaryjne, ćwiczeniowe, czytelnia w formie open space - otwartej strefy do pracy i nauki. Planujemy wybudować również łącznik z budynkiem Wydziału Elektrycznego w formie tzw. food portu, czyli strefy gastronomicznej o różnym profilu kulinarnym - dodał rektor ZUT.

W nowej przestrzeni znaczące miejsce zajmą tzw. strefy fabrykacji, w których małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy technologiczne będą miały dostęp do infrastruktury uniwersytetu. Podpisana z SARP umowa zakłada między innymi utworzenie regulaminu konkursu, wyznaczenie daty na zgłoszenie projektów, ocenę zgłoszonych prac.

Konkurs jest ogólnoeuropejski. Liczymy na to, że przyciągnie uwagę licznych pracowni architektonicznych z całej Europy. Wygrany zespół przygotuje, oprócz projektu, dokumentację techniczną. Oficjalna informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie podana na stronie internetowej ZUT oraz SARP. Utworzymy również specjalną stronę internetową konkursu, na której będą zamieszczane bieżące informacje - zapowiada prezes SARP arch. Karol Nieradka.

Jak deklaruje uczelnia, Akademicki Kampus ICT ma przyczynić się do zwiększenia liczby studentów, nie tylko przez dostęp do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, ale również poprzez dynamiczny rozwój nowych ofert kształcenia zawodowego we współpracy ze szkołami średnimi ze Szczecina i okolic.