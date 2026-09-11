Żurek reaguje ws. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Gorąco przed siedzibą uczelni

RMF24

„Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami” - stwierdził w piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w reakcji na zamieszanie przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, do której nie wpuszczono powołanego przez niego Sławomira Cudaka. Żurek oświadczył, że oczekuje od Senatu uczelni przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora.

W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że minister Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak poinformowano, obowiązki te przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo przekazało w czwartek, że jest on jest uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Sławomir Cudak stawił się przed uczelnią, ale nie został wpuszczony

W piątek rano Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie, nie został jednak wpuszczony. Przeciwko jego obecności na miejscu protestuje m.in. posłanka klubu PiS Maria Kurowska, był też obecny działacz opozycji demokratycznej w PRL b. kandydat na RPO Adam Borowski.

Na miejscu obecna jest policja. Komenda Stołeczna Policji we wpisie na X przekazała, że „w związku z sytuacją na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości policjanci realizują czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób oraz ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Żurek: Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni

Żurek, odnosząc się do sytuacji na AWS, oświadczył w piątek rano, że oczekuje od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora-komendanta do 2028 roku.

„Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Skierowałem oficjalne pisma do p.o. Rektora-Komendanta prof. Sławomira Cudaka oraz Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Procedury zostały zrealizowane, dokumenty doręczone. Oczekuję od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego Rektora-Komendanta do 2028 roku” - napisał Żurek na platformie X.

Dodał, że „państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami”.

Wpis w podobnym tonie opublikował na X szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Policja w AWS wykonuje obowiązki zgodnie z prawem. Polskie państwo nie będzie ulegało presji agresywnej grupki ludzi, którzy sądzą, że stoją ponad prawem. Prawo działa” - napisał.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości, również w piątek, opublikowano komunikat, w którym oświadczyło, że oczekuje, iż Senat Akademii „sprawnie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzi ustawową procedurę powołania nowego Rektora-Komendanta”. Resort dodał, że minister sprawiedliwości „zwrócił się do pełniącego obowiązki rektora-komendanta dr hab. Sławomira Cudaka o współdziałanie z Senatem w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury powołania nowego rektora-komendanta”. „Kompetencja do jego powołania należy do Senatu, zgodnie z art. 66a ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej” - podkreślono.

MS zapewniło, że zmiana osoby kierującej Akademią nie wpływa na ciągłość jej działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej ani na sytuację studentów, słuchaczy, doktorantów i pracowników.

Służba Więzienna w hotelu, rektor „zabarykadował się” w pokoju. „Żurek znów łamie prawo” Odmówił przyjęcia pisma przez recepcję hotelu w Karpaczu, ale zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości prawo zadziałało nieuchronnie. Według resortu rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michała Sopiński stracił stanowisko, choć próbował uniknąć…

Pisma Żurka do Senatu AWS oraz Cudaka

Resort opublikował też pisma Waldemara Żurka do senatu AWS oraz do Cudaka. W pismach szef MS informuje, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję z 28 maja 2026 r. o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Minister też obszernie opisuje podstawę prawną i procedurę.

Ministerstwo Sprawiedliwości od marca br. prowadziło w sprawie Sopińskiego postępowanie administracyjne. Było ono wszczęte z urzędu przez szefa MS. Decyzję o odwołaniu rektora tej uczelni - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu pozytywnych opinii od Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - Żurek podjął pod koniec maja.

Jak już wówczas wyliczało MS, powody odwołania miały związek z trzema kwestiami. Pierwsza dotyczyła - jak to określono - „poważnych nieprawidłowości przy doktoratach”. „Nie były to uchybienia techniczne ani marginalne – dotyczyły procedur, które przesądzają o wiarygodności uczelni jako podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych” - zaznaczono.

Kolejnym powodem odwołania - jak wskazywał resort - była „demonstracyjna aktywność polityczna”. „Ustalono, że w okresie pełnienia funkcji kierowniczej dr Michał Sopiński prowadził w mediach społecznościowych aktywność o jednoznacznie politycznym, systematycznym i demonstracyjnym charakterze. Taki sposób działania pozostawał w sprzeczności ze szczególnym statusem uczelni Służby Więziennej oraz z wymogiem apolityczności tej formacji” - podkreślało MS.

Trzecim powodem było natomiast „zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej”. „Rektor-komendant nie był uprawniony do podważania statusu prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ani do uzależniania wykonania zadań publicznych od własnej oceny tej kwestii” - pisało wtedy MS, wskazując, że „działanie to prowadziło do realnego zagrożenia dla prawidłowej organizacji aplikacji”.

Odwołanemu rektorowi przysługiwały „przewidziane prawem środki zaskarżenia, w tym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy”.