Państwowe Muzeum na Majdanku wznawia kurs na przewodnika muzealnego. Po dwóch latach przerwy ponownie organizuje szkolenie na przewodnika muzealnego dla studentów. Osoby, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji, ukończą bezpłatny kurs oraz zdadzą egzamin, mogą liczyć na współpracę z placówką.

Były niemiecki obóz koncentracyjny Majdanek / Krzysztof Kot / RMF FM - reporter

Oferta jest kierowana do studentów wszystkich kierunków, uczących się zarówno dziennie, jak i zaocznie, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. Wymagana jest dyspozycyjność przez przynajmniej dwa dni w tygodniu oraz gotowość do pracy w soboty i niedziele. Istotne będą też: umiejętność publicznego wypowiadania się, zaangażowanie w wykonywaną pracę, zainteresowanie historią II wojny światowej, predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą oraz znajomość języka obcego.

Kurs pozwolił mi rozwijać swoją pasję. Bardzo cenne jest poczucie pełnienia misji, a także możliwość dłuższej współpracy z Muzeum - jak wielu moich kolegów i koleżanek z różnych działów, przeszłam drogę od przewodnika-studenta do pełnoetatowego pracownika - mówi Karolina Wasiluk, pracownica Centrum Obsługi Zwiedzających PMM.

Zakwalifikowane osoby wezmą udział w kursie, na który złożą się zajęcia dotyczące historii nazizmu, historii i topografii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz metodyki oprowadzania. Nowością tegorocznej edycji będą zajęcia z języka angielskiego, które przygotują do oprowadzania grup anglojęzycznych. Po zakończeniu szkolenia, odbędzie się egzamin teoretyczno-praktyczny z wiedzy o historii obozu na Majdanku oraz oprowadzania po ekspozycji muzealnej.

Termin nadsyłania listów motywacyjnych i CV drogą elektroniczną na adres centrum@majdanek.eu upływa 20 lutego 2022 roku. Udział w kursie jest bezpłatny.