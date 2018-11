Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przejęła śledztwo w sprawie wciąż nieugaszonego pożaru na składowisku opon i tworzyw sztucznych w Żorach w woj. Śląskim. Strażacy spodziewają się dodatkowego ciężkiego sprzętu, co ma przyśpieszyć akcję.

Trwa przetrząsanie półtorahektarowego pogorzeliska i dogaszanie tlącego się jeszcze żaru.

Powoli posuwamy się do przodu, to bardzo żmudna, ciężka praca. Mamy coraz więcej ciężkiego sprzętu, dzisiaj mają dojechać kolejne cztery maszyny, to powinno przyśpieszyć pracę. Na razie trudno powiedzieć, kiedy zakończymy akcję - powiedział kpt. Andrzej Pilny z żorskiej straży pożarnej.

Jednostka ratownictwa chemicznego na bieżąco monitoruje poziom szkodliwych substancji w powietrzu. Nieznacznie przekroczone jest stężenie chloru, poza tym nie jest źle, ale zdrowy rozsądek nakazuje, by lepiej nie wychodzić z domu. Na pewno ten zapach jest uciążliwy dla mieszkańców - dodał kpt. Pilny.

Prok. Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach potwierdziła przejęcie śledztwa w sprawie pożaru, prowadzonego wcześniej przez Prokuraturę Rejonową w Żorach. Jeszcze przed pożarem prokuratura w Żorach prowadziła dwa postępowania przygotowawcze w sprawie przywozu odpadów z zagranicy i składowania ich w tym miejscu. Zostały one umorzone, ale co do jednego już zapadła decyzja o podjęciu do dalszego prowadzenia, co do drugiego trwa jeszcze analiza - powiedziała prok. Spruś.

Pożar na składowisku - jeden z największych takich w ostatnich latach w regionie - wybuchł w nocy z wtorku na środę. Ogień objął powierzchnię około 15 tys. m kw., trawiąc halę do recyklingu wyrobów z gumy oraz tysiące ton zgromadzonych wokół niej odpadów, głównie opon i tworzyw sztucznych. W kluczowym momencie akcji gaśniczej uczestniczyło w niej ponad stu strażaków z kilku miast regionu.

Firma, na której terenie znajduje się żorskie składowisko przy ul. Kleszczowskiej, specjalizuje się w recyklingu zużytych opon i innych wyrobów z gumy. Przyczyny pożaru ustalają biegli z zakresu pożarnictwa, okoliczności pożaru wyjaśnia też miejscowa policja.

(j.)