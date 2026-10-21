Żołnierz postrzelił migranta. Jest wyrok wojskowego sądu

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Żołnierz, który w listopadzie 2023 roku przypadkowo postrzelił migranta, został uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie – poinformował dzisiaj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem - żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy” - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Fot. https://x.com/KosiniakKamysz

„Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem - żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy” - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Fot. https://x.com/KosiniakKamysz / materiały udostępnione

„Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią. W listopadzie 2023 r. przypadkowo postrzelił on migranta”- napisał w serwisie X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Od początku zapewniliśmy mu pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza. Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji. Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem - żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Informację o postrzeleniu migranta na początku listopada 2023 roku ujawnili w mediach społecznościowych aktywiści zajmujący się pomocą humanitarną przy granicy z Białorusią w woj. podlaskim. Potwierdziła ją prokuratura.

Jeden z żołnierzy wspierających Straż Graniczną i policję w ochronie granicy z Białorusią postrzelił obywatela Syrii z grupy, która nielegalnie przekroczyła granicę.



Czynności w tej sprawie wykonuje Żandarmeria Wojskowa, w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego – informował 5 listopada zastępca ds. wojskowych Prokuratora Rejonowego Białystok-Północ płk Radosław Wiszenko.

Z informacji, które mi przekazano wynika, że doszło do tego wskutek nieszczęśliwego wypadku, potknięcia się przez żołnierza – mówił prokurator.

Ranny trafił do szpitala w Hajnówce.

Dochodzenie w sprawie prowadziła Żandarmeria Wojskowa. Śledczy nie mieli podstaw do zatrzymania żołnierza.

Zawiadomienie do prokuratury miało zostać skierowane przez prawnika, który otrzymał pełnomocnictwo od rannego Syryjczyka. Rozpoczęte w ten sposób postępowanie doprowadziło do postawienia żołnierzowi zarzutu nieostrożnego obchodzenia się z bronią i nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała. W środę warszawski Wojskowy Sąd Garnizonowy uniewinnił żołnierza.