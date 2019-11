Rosyjski neonazista Konstantin B. ps. „Truvor” trafił na listę osób niepożądanych na terytorium RP – dowiedział się reporter RMF FM. Decyzja w tej sprawie została podjęta na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com

Jak wynika z materiałów ABW, Konstantin B. to lider neonazistowskiej organizacji "PPDM" - to tak zwana "Grupy\a Dziadka Mroza", złożona z rosyjskich ekstremistów. Według służb, część członków PPDM to przestępcy, zaś cała grupa działa w sposób typowy dla zorganizowanych grup przestępczych.



Według ABW, mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem neonazistowskim. Często obnosi się z symboliką totalitarną, na ciele ma np. tatuaże ze swastyką.

Rosjanin utrzymuje też kontakty m.in. z polskimi ruchami neonazistowskimi, starał się też promować ruch neonazistowski na terenie Unii Europejskiej.

Kulturysta nie będzie mógł wjechać do Polski

Na podstawie materiałów ABW, Szef Agencji wystąpił do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z wnioskiem o umieszczenie Konstantina B. w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

"W ocenie Agencji, nieskrępowana obecność Rosjanina na terytorium RP niesie ze sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także godzi w interes RP, w tym międzynarodowy wizerunek państwa" - czytamy w komunikacie ABW.

Prywatnie Konstantin B. jest utytułowanym kulturystą zawodowym - Mistrzem Rosji, Mistrzem Europy Wschodniej 2008, brązowym medalistą turnieju Mr. Universe 2008, Wicemistrzem Świata Juniorów 2009".