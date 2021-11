Do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zgłosił się 25-latek. Jak relacjonował policjantom, wracając z uczelni znalazł w rynnie schowaną gotówkę. Zwinięte pieniądze wyjął i przyniósł do policjantów. Teraz trafią one do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miejskiego w Katowicach. Jeżeli w ciągu dwóch lat nie zgłosi się jej właściciel, znalazca będzie mógł je odebrać.

