Zmiany w systemie kaucyjnym Lidla. Nowe zasady już od października

RMF24

Już od października w Lidlu zmienią się zasady dotyczące bonów za zwrot butelek i puszek. Sieć wydłuża termin ich ważności ponad trzykrotnie – z 30 do aż 100 dni. To ukłon w stronę klientów i kolejny krok w rozwoju systemu kaucyjnego w Polsce.

Jak informuje Portal Spożywczy, od października 2026 roku klienci Lidla będą mieli 100 dni na wykorzystanie bonów otrzymanych za zwrot butelek i puszek w butelkomatach. To spora zmiana w porównaniu do obecnych 30 dni.

Jak podkreślają przedstawiciele sieci, decyzja nie jest efektem skarg klientów – większość osób i tak realizuje bony tego samego dnia, w którym oddaje opakowania. Nowe zasady mają jednak zwiększyć komfort i elastyczność korzystania z systemu kaucyjnego.

System kaucyjny w Lidlu cieszy się ogromną popularnością. Klienci oddali już ponad 990 milionów opakowań ze znakiem kaucji – w tym 660 milionów plastikowych butelek i 330 milionów metalowych puszek.

Każda sieć ma własne zasady

Choć system kaucyjny działa już w całym kraju, termin ważności bonów różni się w zależności od sieci handlowej. W Biedronce i Aldi kupony są ważne przez 30 dni, w Carrefourze przez 60 dni, a w Stokrotce i Netto przez 90 dni. Kaufland, podobnie jak teraz Lidl, daje klientom 100 dni na realizację bonu. Najbardziej elastyczne są Auchan i Dino, gdzie bony są bezterminowe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ujednoliceniem tych zasad – możliwe, że minimalny termin ważności bonu wyniesie wkrótce nawet pół roku. Analizy mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.

Kaucja także w gotówce

Warto pamiętać, że bon nie jest jedyną formą odzyskania kaucji w Lidlu. Wydruk z butelkomatu można przedstawić w kasie i otrzymać pieniądze w gotówce – bez konieczności posiadania paragonu.

Do końca września sieć przyjmuje także plastikowe butelki i puszki bez znaku kaucji, oferując za nie 10 groszy na zakupy.