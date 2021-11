​W związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości od czwartku 11 listopada do niedzieli 14 listopada pasażerów czekają zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Już dziś w nocy, 10 listopada autobusy linii nocnych będą jeździły według rozkładu weekendowego, ale bez kursujących tylko w piątki i w soboty N58. W metrze natomiast będzie obowiązywał rozkład piątkowy z kursami nocnymi.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Urzędnicy z warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego poinformowali o wprowadzonych na najbliższe dni zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Będą obowiązywać podczas Święta Niepodległości, w piątek oraz sobotę i niedzielę.

W czwartek 11 listopada w Święto Niepodległości, tramwaje, SKM i autobusy linii dziennych będą kursowały według rozkładu świątecznego, a nocne - niedzielnego. Zawieszone zostanie kursowanie linii 126.



Jak kursować będzie metro?

W metrze będzie również obowiązywał rozkład świąteczny, jednak w godzinach 11-19 na tory wyjedzie więcej pociągów linii M1. Tego dnia na pierwszej linii metra rozpoczynają się zaplanowane prace modernizacyjne i po godzinie 21 pociągi będą jeździły co 5.30 min na skróconej trasie Metro Młociny-Dworzec Gdański. Nie będzie kursów nocnych. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.



W związku ze zgłoszonymi na czwartek 11 listopada manifestacjami kierowców i pasażerów czekają utrudnienia. "W miarę zamykania przez policję dla ruchu kolejnych ulic, pojazdy komunikacji miejskiej będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnym, ich trasy mogą być także skracane" - przekazał ZTM.



W godz. 4-24:00 11 listopada będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w 1. i 2. strefie biletowej, a także wzajemne honorowanie biletów ZTM, PKP Intercity, ŁKA i Polregio na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia. Pasażerowie z biletami "kartonikowymi" ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, korzystając z pociągów, muszą napisać na ich odwrocie datę i godzinę w formacie 24-godzinnym, czyli np. 11.11.2021 godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować, np. u kierownika pociągu.



Przez cały dzień pasażerom komunikacji miejskiej będzie pomagało ponad dwudziestu informatorów. Jak zaznacza ZTM "w kluczowych miejscach pokierują pasażerów do najlepszego dostępnego środka transportu". Będzie także informacja mobilna - radiowozy ZTM podjadą np. na przystanki na zamkniętych odcinkach tras.



Aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej warszawskiego transportu publicznego oraz w mediach społecznościowych w relacji "na żywo" z warszawskich ulic.



Zmiany w komunikacji 12 listopada

Kolejne zmiany czekają na pasażerów w piątek, 12 listopada. Autobusy dzienne pojadą według rozkładu sobotniego, a L31, L47, L48 - powszedniego. Rozkłady zmienią się jednak dla linii: 105, 110, 122, 131, 132, 136, 138, 140, 145, 150, 167, 182, 186, 189, 199, 210, 245, 500, 503, 504, 507, 509, 511, 517, 520, 522, 523, 527, 709, 710, 719, 724, 739, 742 i 743. Ponadto, w godzinach szczytu na swoje trasy wyjadą autobusy: 225, 313, 317, 326, 401, 402, 412 i 414.

Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy skrócone na liniach: 109, 162, 178, 190, 197, 521 i 723. Na trasę wyjadą autobusy linii 850, a kursowanie linii 409 zostanie zawieszone.



Według sobotniego rozkładu jazdy pojadą także tramwaje, a specjalne rozkłady będą dla linii 17, 18 i 26. Składy linii 14 pojadą zmienioną trasą z pętli Banacha - Puławską, Woronicza, Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec.



Na linii 24 uruchomione zostaną dodatkowe kursy skrócone na trasie Koło - plac Narutowicza.



Pociągi metra linii M2 będą kursowały zgodnie z rozkładem sobotnim, natomiast linii M1 do godz. 6 i po godz. 19 co ok. 5.30 min., a w godzinach 6-19 co ok. 4.30 min. Nie będzie kursów nocnych.



Z kolei SKM będzie kursowała według rozkładu świątecznego.



W sobotę i niedzielę, 13-14 listopada jedyne zmiany będą w metrze: pociągi linii M1 przez cały dzień będą jeździły co ok. 5.30 min. Nie będzie kursów nocnych.