Bardzo duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Grzegórzeckiej w centrum Krakowa. Cieszą rowerzystów. Wielu kierowców natomiast narzeka.

Zmiany na ul. Grzegórzeckiej / Józef Polewka / RMF FM

Samochody jadące w stronę ronda Grzegórzeckiego muszą teraz korzystać z torowiska. Dotychczasowy pas zmienił się bowiem w ścieżkę rowerową.

Ul. Grzegórzecka / Józef Polewka / RMF FM

Kierowcy podkreślają, że takie zmiany w centrum Krakowa oznaczają jedno - korki. Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu przyznaje, że zmiany są dyskusyjne. Trochę jest to wymuszone, na tej zasadzie, że są obostrzenia, trzeba zachować odstępy bezpieczeństwa społecznego, powinno być więcej miejsca czy dla pieszych, czy dla rowerzystów - tłumaczy zmiany Nowak.

Dariusz Nowak o ścieżkach rowerowych Józef Polewka / RMF FM

Nowak dodaje, że w ostatnim czasie ruch rowerowy w Krakowie zwiększył się. Wydaje się logiczne, że zwiększenie tej przestrzeni jest wymuszone - żeby zachować bezpieczeństwo - tłumaczy.

Zapewnia, że nie są to rozwiązania wprowadzone na stałe. Nie wyklucza powrotu do wcześniejszej organizacji ruchu. Cały czas będziemy to obserwowali i jeżeli będzie taka konieczność, będziemy to zmieniali - deklaruje.