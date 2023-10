Trwa rozbudowa alei 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy miasta. Od dzisiaj kolejne zmiany w organizacji ruchu

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

Od poniedziałku, 9 października od 7.00 rano zmieniła się tymczasowa organizacja ruchu na odcinku pomiędzy ul. Siewną a wiaduktem kolejowym w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Zajęty został wschodni pas ruchu na odcinku od ul. Siewnej do wiaduktu linii kolejowej nr 95. Ruch kołowy i pieszy przeniesiono na stronę zachodnią al. 29 Listopada. taka organizacja ruchu potrwa około miesiąca.

Z kolei od wtorku, 10 października, otwarte zostanie we wszystkich relacjach skrzyżowanie ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej, ks. Meiera i al. 29 Listopada. Na około miesiąc zamknięty zostanie wjazd i wyjazd z ul. Siewnej. W związku z tym swoją trasę zmieni linia nocna nr 637.

Także od wtorku, 10 października, zostanie wprowadzona korekta tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od ul. Pocieszka do ul. Powstańców. Kierowcy pojadą po nowym fragmencie al. 29 Listopada. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać również około miesiąca.

Rozbudowa al. 29 Listopada to druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.