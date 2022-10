Jak co roku w ostatnią niedzielę października przechodzimy z czasu letniego na zimowy. "​Pozostanie przy czasie letnim umożliwiłoby oszczędność energii" - przekonywał w sobotę w Częstochowie lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Wezwał do przyjęcia złożonego przez PSL projektu, likwidującego zmianę czasu na zimowy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty na niedzielę - nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 3.00 na 2.00. W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz mówił, że UE pozostawiła państwom członkowskim do 2026 r. możliwość wyboru czasu, który będzie obowiązujący. PSL złożyło w Sejmie projekt ustawy dotyczący pozostania przy czasie letnim, jednak propozycja nie jest procedowana.

Kosiniak-Kamysz: Ten projekt czeka na rozpatrzenie

Dzisiaj, w obliczu tak trudnych warunków energetycznych, tak wysokich cen energii, jeszcze bardziej racjonalny jest nasz pomysł zachowania czasu letniego - bo rano zużywamy dużo mniej prądu niż wieczorem jak wracamy do domu. To umożliwi oszczędność, to da też bezpieczeństwo zdrowotne, to da stabilizację życia - wyliczał lider PSL.

Ten projekt czeka na rozpatrzenie. Oczekujemy od rządzących, że przestaną chować mądre, prospołeczne, takie normalne, sprytne projekty do zamrażarki - tylko ponadpolitycznie je przyjmiemy. A tymczasem (...) - na razie lato zostaje z nami na dłużej, a czas letni zatrzymamy w kolejnej kadencji - podsumował lider PSL.

Zmiana czasu - dyskusje od lat

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. Przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni.

Prace nad odejściem od zmian czasu zostały zawieszone na szczeblu europejskim jeszcze przed pandemią. Wydawany co pięć lat, na kolejne 5 lat Komunikat Komisji Europejskiej - wprowadza wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego.

Dyskusja na temat zasadności zmiany czasu w Unii Europejskiej toczy się od kilku lat. Konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję Europejską wśród Europejczyków w 2018 roku wykazały, że 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Zebrano w nich 4,6 mln odpowiedzi - największą liczbę w historii.

Komisja Europejska - na prośbę obywateli, po rezolucji PE, a także w oparciu o szereg badań naukowych - we wrześniu 2018 roku zaproponowała rezygnację z sezonowych zmian czasu. Prace nad projektem przerwała pandemia COVID-19.