W najbliższy weekend, w nocy z soboty na niedzielę (27-28 października) czeka nas zmiana czasu. W Polsce przestawia się czas na zimowy, to oznacza, że 28 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2 w nocy.

Dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają spać dłużej. Dzięki zmianie czasu na zimowy nasz dzień stanie się o godzinę dłuższy, więc będzie można pospać dłużej. W naszej sondzie przeprowadzonej przez reportera RMF FM na Podhalu wynika, że Polacy właśnie na sen chcą przeznaczyć dodatkową godzinę.

Będę spać, tylko spać. Po pracy trzeba się wyspać dobrze- stwierdził jeden z pytanych mężczyzn.



Sen to zdrowie, więc inaczej być - wtórował mu kolejna osoba.





Koniec z czasem letnim?

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Kolejne takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.

We wrześniu Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu w Europie. W przeprowadzonych w wakacje przez KE konsultacjach, w których zebrano 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii), 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Projekt KE nie oznacza jednak, że zmiana czasu na pewno zniknie. Na przyjęcie przepisów muszą się zgodzić kraje UE i Parlament Europejski. KE chce, by każde państwo członkowskie powiadomiło ją do kwietnia 2019 roku o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego.

Ostatnia obowiązkowa zmiana czasu na letni odbyłaby się w niedzielę 31 marca 2019 roku. Potem państwa członkowskie, które chcą na stałe przejść na czas zimowy, mogłyby ostatni raz wprowadzić czas zimowy w niedzielę 27 października 2019 roku. Po tym terminie sezonowe zmiany czasu nie byłyby już możliwe. Aby taki harmonogram mógł być stosowany, zmiany w prawie UE muszą być przyjęte do marca przyszłego roku.



Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W 2014 r. na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964; obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 r.





