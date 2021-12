​Bardzo smutne wiadomości. W ostatnich dniach zmarło troje powstańców warszawskich: Maria Schejbal "Marzena", Ryszard Nowicki "Sokół" i Maria Pajzderska "Marysia" - poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

O śmierci trojga powstańców warszawskich poinformował Rafał Trzaskowski. "W ostatnich dniach zmarło troje powstańców warszawskich: Maria Schejbal "Marzena", Ryszard Nowicki "Sokół" i Maria Pajzderska "Marysia"" - napisał prezydent Warszawy.

"Bohaterowie Miasto Stołeczne Warszawa. Będziemy o Was pamiętać" - dodał.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Marii Pajzderskiej "Marysi" - powstańczej sanitariuszki z Batalionu NOW-AK "Gustaw-Harnaś", bardzo ciepłej, przemiłej osoby, która była wielką przyjaciółką wielu pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Kilkanaście dni temu świętowaliśmy jej 97. urodziny..." - napisało na fb Muzeum Powstania Warszawskiego.



Maria Schejbal "Marzena" ur. 10 października 1924 we Włocławku. Przed II wojną światową uczyła się w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Leonii Rudzkiej w Warszawie, następnie uczęszczała na tajne komplety. W czasie powstania warszawskiego była łączniczką i sanitariuszką w Batalionie "Łukasiński". Ze Starego Miasta wydostała się kanałami do Śródmieścia. Po upadku powstania przebywała w przejściowym obozie w Ożarowie, wywieziona następnie do różnych obozów jenieckich. Z obozu Oberlangen została wyzwolona przez wojska generała Stanisława Maczka.



Ryszard Nowicki "Sokół" urodził się 23 lutego 1927 w Kaplonosach koło Włodawy. Miał 17 lat, gdy ochotniczo stanął do Powstania Warszawskiego. Miał pseudonimy "Sokół" i "Sęp". Walczył w rejonie Dworca Gdańskiego i w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie 26 sierpnia został ranny. Ewakuowany kanałami z Placu Krasińskich na Żoliborz, skąd potem przebił się do Puszczy Kampinoskiej. Po wojnie był wielokrotnym mistrzem kraju w rajdach samochodowych, czterokrotnie startował w słynnym Rajdzie Monte Carlo.



Maria Pajzderska "Marysia" urodziła się 3 grudnia 1924 roku w Warszawie. Podczas powstania warszawskiego była w Batalionie NOW-AK "Gustaw-Harnaś", kompania "Grażyna", jako patrolowa patrolu sanitarnego. Pseudonim konspiracyjny "111", a w czasie Powstania - "Marysia".