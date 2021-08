W wieku 69 lat zmarł prof. Andrzej Ceynowa – amerykanista, literaturoznawca, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002-2008. Informację o śmierci naukowca przekazała rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Zmarł wybitny organizator, wizjoner, zaangażowany całym sercem w działalność Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa był wybitnym amerykanistą, zafascynowanym kognitywistyką, pasjonatem literatury, teatru, podróżnikiem i znakomitym znawcą muzyki klasycznej - napisała rzeczniczka UG w komunikacie.

Andrzej Ceynowa urodził 22 listopada 1951 roku w Gdańsku. Po zdaniu matury w 1969 rozpoczął studia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył je w 1974, po czym rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora. W 1993 przedstawił rozprawę habilitacyjną "Sztuka czarnego teatru 1968-1982" i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 1995 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG. Wykładał m.in. na Yale University i George Washington University.

Jak podaje Gedanopedia, był współtwórcą Ośrodka Badań nad Kulturą Amerykańską UG. Zajmował się zagadnieniami współczesnego dramatu i teatru amerykańskiego (głównie afroamerykańskiego).

Był też dwukrotnym stypendystą Fundacji Fulbrighta, prezesem Gdańskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, członkiem zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. W latach 2001-2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji Europejskiej przy ministrze edukacji narodowej.

W 2002 roku został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego, które zajmował do 2008. Dzięki jego staraniom na terenie kampusu w Oliwie powstały nowe gmachy Wydziału Nauk Społecznych, Biblioteki Głównej, Neofilologii i siedziba nowego rektoratu.

Przez osiem kolejnych lat (do września 2016) pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UG, przyczyniając się do rozwoju badań naukowych i do poszerzania oferty dydaktycznej wydziału i całej uczelni.

Żegnamy niezwykłego człowieka - pełnego temperamentu, pasji, życzliwości, któremu zawsze na sercu leżały sprawy Uniwersytetu, ale też regionu i kraju. Żegnamy Nauczyciela i Przyjaciela wielu z nas. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia - przekazała Nieczuja-Goniszewska.