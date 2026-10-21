Złota Kumulacja w RMF FM. Lucjan z Rzeszowa wygrał ponad milion złotych!

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To był dzień, który pan Lucjan z Rzeszowa zapamięta na zawsze! W popołudniowym wydaniu programu „Lepsza połowa dnia” prowadzący Ola Filipek i Olek Sikora zadzwonili do słuchacza, który wziął udział w wielkim finale Złotej Kumulacji. Pan Lucjan musiał wybrać jeden z sejfów i zdecydować, czy chce go otworzyć, czy oddać prowadzącym. Decyzja nie była łatwa, ale Lucjan postawił na numer związany z ważną datą w jego życiu – datą ślubu.

Nie obyło się bez rodzinnej narady. Pan Lucjan skonsultował swój wybór z żoną Agnieszką, po czym zdecydowanie postawił na wybrany sejf. Chwila napięcia, szybkie odliczanie i… eksplozja radości! Nasz słuchacz usłyszał od prowadzących, że właśnie został milionerem. Na jego konto trafi aż milion sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych!

Emocje na antenie i gratulacje od RMF FM

Zarówno Lucjan, jak i prowadzący nie kryli wzruszenia.

„Muszę wyrównać oddech!” – przyznał wyraźnie poruszony zwycięzca. Olek i Ola nie szczędzili gratulacji, a cała ekipa RMF FM świętowała razem z Lucjanem ten wyjątkowy moment.

Chcesz być następny? Złota Kumulacja czeka!

Złota Kumulacja w RMF FM to nie tylko emocje, ale i realna szansa na odmianę swojego życia. Każdy finał to nowe historie i wielkie wygrane. Jeśli marzysz o podobnych emocjach i chcesz spróbować swojego szczęścia, już teraz możesz zgłosić się do kolejnej edycji! Szczegóły znajdziesz na stronie RMF FM.