50-latek dwa razy okradł jeden z marketów w Sieradzu (woj. łódzkie). Mężczyzna wykorzystał do tych przestępstw kurtkę z wszytymi kilkunastoma kieszeniami. Za pierwszym razem schował w nich alkohol, a za drugim - kiedy złapał go ochroniarz - odplamiacz do tkanin.

REKLAMA