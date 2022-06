Wraz z odejściem Beaty Szydło skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem polityka ustępstw rodzi tylko wilczy apetyt UE.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w poście na Twitterze zamieścił zdjęcie z jednego z portali internetowych ukazujące premiera Mateusz Morawickiego z cytatem z wypowiedzi szefa rządu: "Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości".

Szef MS opatrzył zdjęcie wpisem: "Wraz z odejściem Beaty Szydło skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie. Czy polityka ustępstw wzmocniła Polskę? Dziś sądownictwo, jutro likwidacja polskiej energetyki węglowej, pojutrze samochody diesla i benzynowe, a dalej? Ustępstwa rodzą tylko wilczy apetyt UE".

Cytat szefa rządu, do którego odniósł się Ziobro, pochodzi z wypowiedzi, której Mateusz Morawiecki udzielił w piątek w Spale. Premier był wówczas pytany przez jednego z uczestników zjazdu klubów "Gazety Polskiej" o Krajowy Plan Odbudowy i czy związane z nim kamienie milowe nie zagrażają polskiej suwerenności.



99 procent tych kamieni milowych jest absolutnie w interesie Polski - przekonywał członków klubu "GP". Ten jeden procent, czyli tzw. kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Wiecie co? Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się. Opłaca się utrzymać przede wszystkim suwerenność Polski, to jest dziś najważniejsze. KPO i całe środki unijne, które są zależne także od tego programu, służą wzmocnieniu naszej suwerenności - podkreślił w piątek premier.