Eksperci są zgodni: cywilizacja, ład społeczny i gospodarczy są zagrożone skutkami katastrofy klimatycznej i środowiskowej. Według raportu z badań Kantar Polska, zatytułowanego "Ziemianie Atakują", prawie trzy czwarte Polaków uważa, że ziemia może być w niebezpieczeństwie – ale wielu z nich nie wie, jak sobie z tym poradzić.

Na placu przy stacji Metro Centrum w Warszawie powstała seria murali ilustrujących problem i dane zaprezentowane w raporcie / Paweł Balinowski / RMF FM

Badanie objęło ponad 4000 Polaków, którym zadano pytania o zmiany klimatu i ich skutki. Aż 97 proc. badanych przyznało, że to człowiek jest odpowiedzialny za stan, w jakim znajduje się ziemia. 72 proc. uważa z kolei, że ten stan jest poważny i wymaga natychmiastowych działań.

/ Paweł Balinowski / RMF FM

Problem jest wielki i wszechogarniający. Ludzie, którzy wiedzą, albo wydaje im się, że wiedzą, mogą mieć jakieś wyobrażenia, natomiast do tej pory jeszcze nikt donośnym głosem nie zakomunikował jakie są konieczne kroki do podjęcia i jak bardzo kompleksowe jest to wyzwanie, które przed nami stoi, jeśli chcemy traktować naturę tak, jak należy - opisuje Krzysztof Jodłowski z Kantar Polska. Aby ludzie zadziałali efektywnie, muszą z jednej strony poczuć, jak pilna jest sytuacja, ale z drugiej strony muszą konkretnie wiedzieć, co należy zrobić - dodaje.

/ Paweł Balinowski / RMF FM

To, co trzeba zrobić to dla wielu Polaków nadal... zagadka. Z raportu "Ziemianie Atakują" wynika, że aż 50 proc. przebadanych osób nie wie, jakie działania należy podjąć, aby poprawić stan środowiska. Cześć zdaje sobie sprawę m.in. z potrzeby segregacji śmieci oraz odejścia od plastiku, ale w obecnej sytuacji to po prostu za mało.

Są tacy, którzy rzeczywiście sporo wiedzą, ale są tacy, których wiedza jest dość pobieżna. Naszym zdaniem duży potencjał jest w tym, żeby do Polaków mówić i żeby ich przekonywać na czym ta zmiana klimatu polega - przekonuje Ewa Piechur, jedna z autorek raportu. Z naszych badań wynika, że Polacy mylą skuteczną walkę o lepszy klimat właśnie z plastikiem, z segregowaniem śmieci, a trzeba iść dalej. Zrobiliśmy jakiś krok jako społeczeństwo, ale teraz jest czas na kolejny i jest duży potencjał, żeby go zrobić - podkreśla.

/ Paweł Balinowski / RMF FM

Z całym raportem Kantar Polska możemy zapoznać się na stronie ziemianieatakuja.pl . Tam można znaleźć szczegółowe wnioski a także rekomendacje badaczy - również dotyczące tego, jak w zrozumiały sposób mówić o zmianach klimatu. Na placu przy stacji Metro Centrum w Warszawie powstała też seria murali ilustrującymi problem i dane zaprezentowane w raporcie.