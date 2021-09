Zespół śledczy, który bada sprawę zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines w 2014 r., w czwartek wezwał mieszkańców rosyjskiego miasta Kursk do podzielenia się informacjami o tym wydarzeniu. Eksperci proszą o zdjęcia, filmy, maile i oficjalne dokumenty.

/ Pixabay

Samolot malezyjskich linii lotniczych, wykonujący lot MH17, został zestrzelony 17 lipca 2014 r. przez prorosyjskich separatystów we wschodniej części terytorium Ukrainy przy użyciu pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk. Jak ustalono, pochodził on z 53. Brygady Przeciwlotniczej Armii Federacji Rosyjskiej z Kurska.

"Chcemy wiedzieć, kto tworzył załogę wyrzutni, jakie było jej zadanie i od kogo pochodził rozkaz odpalenia ładunku" - mówi Andy Kraag z zespołu prowadzącego śledztwo, cytowany przez portal NOS.

"Chcemy też wiedzieć, kto zdecydował, że broń zostanie użyta na Ukrainie" - powiedział Kraag dodając, że zespołowi szczególnie zależy na informacji, dlaczego zestrzelono samolot pasażerski.

List znajduje się na stronie internetowej zespołu, według portalu został on także wysłany "do pewnej grupy osób" w Kursku. Jest on także rozpowszechniany w rosyjskich mediach społecznościowych, informuje NOS.

W katastrofie samolotu lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur zginęło prawie 200 Holendrów, wszystkich ofiar było 298.

W czerwcu 2021 roku rozpoczął się w Holandii proces karny, w którym o zestrzelenie oskarża się trzech obywateli Rosji i jednego Ukraińca.