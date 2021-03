Cmentarz ewangelicki w Mysłowicach został zdewastowany. Zniszczono 30 granitowych krzyży. Policja szuka sprawców.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do dewastacji musiało dojść między minionym piątkiem, a wtorkiem. Tak wynika z informacji od mężczyzny, który bywa na cmentarzu. To on powiadomił mundurowych o zaistniałej sytuacji. Mężczyzna powiedział, że jeszcze w piątek krzyże tam stały, a już wczoraj były uszkodzone.

Cmentarz usytuowany jest przy jednej z głównych ulic w Mysłowicach, ale to teren zalesiony. Dodatkowo jest tam betonowe ogrodzenie.

800 osób pochowanych w zbiorowej mogile

W zdewastowanej, zbiorowej mogile leżą szczątki osób poległych w hitlerowskim obozie pracy. Według szacunków pochowano tam co najmniej 800 osób.

Mysłowicka policja prowadzi śledztwo w sprawie.