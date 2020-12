Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło koło Szydłowca w Mazowieckiem. Zderzyły się tam dwa busy. Siedem osób trafiło do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Do wypadku doszło w okolicy miejscowości Zdziechów na starej DK nr 7. Zderzyły się tam ze sobą dwa busy, którymi, jak na razie udało się ustalić, podróżowało około 12 osób. Dwie osoby zginęły na miejscu - przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Obecnie trwa akcja ratownicza. Siedem osób trafiło do szpitala. Jak ustalił reporter RMF FM, stan poszkodowanych jest poważny. Kilka osób było uwięzionych w samochodzie - aby można było wyciągnąć poszkodowanych, strażacy musieli rozcinać karoserię.



Busy zderzyły sie ze sobą w zatoce autobusowej, gdy jedno z aut zatrzymało się, by mogła do niego wsiąść pasażerka.



Na busa pasażerskiego najechał bus kurierski, czołowo się z nim zderzył. Bus pasażerski przewrócił się, zginął jego 44-letni kierowca oraz pasażerka busa - relacjonował starszy aspirant policji w Radomiu Norbert Cibor.



Samochody leżą na poboczu, ruch odbywa się drogą serwisową nowej DK 7. Policja ustala okoliczności i przyczyny wypadku.