Zatankujemy taniej. Są nowe ceny paliw

RMF24

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Minister Energii poinformował o nowych, maksymalnych cenach paliw. W piątek potanieje zarówno benzyna, jak i diesel.

Nowe ceny benzyny na najbliższy piątek prezentują się następująco:

cena maksymalna za litr benzyny 95 – 6,56 zł

cena maksymalna za litr benzyny 98 – 7,28 zł

cena maksymalna za litr diesla – 7,99 zł

To kolejno o 7, 9 i 3 grosze taniej niż dzień wcześniej.

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

CPN ma obowiązywać do końca tego roku.