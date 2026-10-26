Zarzuty dla Legimi. Chodzi o zmiany w ofercie i okres próbny

RMF24

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Zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił spółce Legimi. To „serwis z ebookami i audiobookami dostępnymi w abonamencie”. Postępowanie dotyczy zmian w ofercie abonamentowej oraz zasad korzystania z bezpłatnego okresu próbnego – poinformował w poniedziałek UOKiK.

Czego dotyczą zarzuty?

Jak przekazał urząd, w październiku 2024 r. Legimi uruchomiło tzw. Katalog Klubowy, do którego przeniesiono część e-booków i audiobooków wcześniej dostępnych w ramach standardowego abonamentu. Aby zachować do nich dostęp, użytkownicy musieli dopłacić 14,99 zł za każdą publikację. Zmiana objęła także osoby posiadające już aktywne abonamenty, w tym wykupione z góry na określony czas.

Według UOKiK obowiązujący wówczas regulamin pozwalał na modyfikowanie katalogu poprzez dodawanie lub usuwanie poszczególnych tytułów, ale nie przewidywał możliwości wyłączenia części publikacji z abonamentu i przeniesienia ich do dodatkowo płatnej oferty. W ocenie urzędu mogło to oznaczać ograniczenie zakresu usługi, za którą konsumenci wcześniej zapłacili.

UOKiK ma wątpliwości ws. okresu przycisku „Zamawiam”

Drugim zastrzeżeniem UOKiK jest sposób uruchamiania trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego. Urząd wskazał, że konsumenci rozpoczynali usługę za pomocą przycisku „Zamawiam”, który nie informował jednoznacznie, że brak rezygnacji z usługi przed upływem okresu próbnego skutkuje automatycznym przejściem na płatny abonament.

Zdaniem UOKiK przepisy wymagają, aby przycisk służący do zawarcia umowy jasno wskazywał na związany z nią obowiązek zapłaty. Informacja o późniejszych opłatach zamieszczona w innym miejscu serwisu nie zastępuje takiego oznaczenia.

Jaka kara grozi Legimi?

Jak podał UOKiK, jeśli zarzuty potwierdzą się w toku postępowania, spółce może grozić kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Spółka Legimi, oferująca dostęp w abonamencie do e-booków i audiobooków, zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 roku.

Redakcja RMF24.pl zwróciła się do spółki Legimi z prośbą o stanowisko w tej sprawie.