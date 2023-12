Ośmiu członków gangu wyłudzającego VAT usłyszało zarzuty, wystawili ponad 700 fikcyjnych faktur. W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze CBA zabezpieczyli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce.

Wielkopolski oddział Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 8 członkom zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymań na terenie województwa dolnośląskiego oraz śląskiego.

Zabezpieczono ponad 400 tysięcy złotych w gotówce - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.





Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrobienia faktur VAT oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości. Grozi im do 10 lat więzienia.

"Szacowana wartość wyłudzeń VAT przekracza kwotę 4 milionów złotych. Grupa działała w latach 2018-2023 i wprowadziła do obrotu gospodarczego ponad 700 fikcyjnych faktur VAT" - przekazała Prokuratura Krajowa.



Członkowie gangu działali pod pozorem prowadzenia obrotu asortymentem w postaci maszyn, urządzeń oraz części, które rzekomo miały być dostarczane do jednej ze spółek. W fikcyjny obrót fakturami zaangażowanych było co najmniej osiem firm.



Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.