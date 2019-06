Donald Tusk przed komisją śledczą, edukacyjny okrągły stół i zakończenie roku szkolnego. Te tematy zdominują nadchodzący tydzień w polityce.

Donald Tusk / Adam Warżawa / PAP

Donald Tusk jutro stanie przed komisją ds. ściągalności VAT - to istotne zdarzenie, nie tylko dla członków komisji, ale obserwatorów sceny politycznej.

Tusk mierzył się już z niejedną komisją śledczą - w tym z hazardową czy ds. Amber Gold. Za każdym razem był pojedynek i polityczny teatr. Nie inaczej będzie zapewne tym razem, gdy PiS alergicznie reaguje na każdą wypowiedź szefa Rady Europejskiej - - podkreśla reporter RMF FM.



W tym samym czasie premier Mateusz Morawiecki zasadzie przy okrągłym stole ds. edukacji. To już czwarta sesja debaty rozpoczętej po strajku nauczycieli, ale rozmawiając bez ZNP trudno będzie o rozwiązanie problemów.



Gdy uczniowie zakończą w środę rok szkolny, wrócą pytania czy nowy zacznie się 2 września, bo wciąż wisi groźba wznowienia strajku i podwójnego rocznika w szkołach ponadpodstawowych. W tej sprawie na odpowiedź czeka też list prezydenta Warszawy do ministra edukacji.



We wtorek sejmowa komisja zacznie prace nad ustawą o nowym Muzeum Westerplatte, co władze Gdańska uznają za próbę przejęcia tego miejsca przez rząd.