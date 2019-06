Opóźnienie rozpoczętych w czerwcu prac związanych z pogłębianiem toru podejściowego do portu w Gdańsku - dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa. Ma to związek ze znalezieniem na dnie między innymi zapalników bomb. Z inwestycją w okolicy portu wiąże się także poszerzenie plaż we wschodniej części naszego wybrzeża. To właśnie urobek z dna toru podejściowego ma je "zasilić".

