Arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej Marian Gołębiewski został ukarany przez Watykan za zaniedbania dotyczące przypadków wykorzystania seksualnego nieletnich przez podległych mu księży. Decyzję w tej sprawie przekazała archidiecezja wrocławska.

Arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej Marian Gołębiewski / Tytus Żmijewski / PAP

W komunikacie wyjaśniono, że zgłoszenia dotyczące zaniedbań, jakich miał się dopuścić abp Marian Gołębiewski, dotyczyły molestowania nieletnich przez księży z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i archidiecezji wrocławskiej. Nie sprecyzowano, ile dokładnie ich było i nie ujawniono żadnych szczegółów.

Po przeprowadzonym postępowaniu Stolica Apostolska zakazała arcybiskupowi Gołębiewskiemu uczestniczenia w kościelnych i świeckich uroczystościach publicznych i nakazała mu "prowadzenie życia w duchu pokuty i modlitwy". Hierarcha ma też - z prywatnych środków - przekazać "odpowiednią kwotę" na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystania seksualnego.