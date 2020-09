O 10:00 powinno ruszyć pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. Harmonogram obrad przewiduje wyjątkowo kontrowersyjne problematyczne projekty. Dziś posłowie mają zająć się „Piątką dla zwierząt” oraz ustawą antycovidowa, która zniesie odpowiedzialność urzędników za działania w czasie pandemii.

Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Jako pierwsza w harmonogramie dwudniowych obrad Sejmu jest ustawa antycovidowa, która znosi odpowiedzialność urzędników za działania w czasie pandemii.

Wyjątkowo, to nie opozycja jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, które projekt ustawy złożyło. Przeciwni temu projektowi są koalicjanci. Solidarna Polska ogłosiła wczoraj, że nie poprze tej ustawy , a bez nich trudno będzie ją przyjąć.

Na agendzie jest również flagowy projekt Jarosława Kaczyńskiego - "Piątka dla zwierząt" - czyli m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych . Tu z kolei opór stawia drugi koalicjant - Porozumienie, które mówi, że trzeba ten projekt wycofać, ale nie tylko. O zrezygnowanie z pomysłu apeluje nawet sam minister rolnictwa. W liście do polityków PiS ostrzega przed poważnymi konsekwencjami politycznymi przyjęcia zmian w ustawie o ochronie zwierząt - informował we wtorek Onet.pl. Według portalu, Ardanowski napisał, że ustawa trwale zrazi do PiS elektorat wiejski.

Negocjacje koalicyjne w tle

Skąd ten opór koalicjantów? Najpewniej chodzi o trwające renegocjacje umowy koalicyjnej, czyli warunków politycznego sojuszu. Porozumienie i Solidarna Polska chcą ugrać jak najwięcej, więc grożą sabotażem ważnych projektów. Wczoraj negocjacje na Nowogrodzkiej trwały do wieczora, dziś po południu - kolejna runda.

Lewica poprze "Piątkę dla zwierząt"

Jeżeli będzie w tej formie, która jest teraz, to poprzemy - zadeklarował Krzysztof Gawkowski w Porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do projektu ustawy "Piątka dla zwierząt".

Wczoraj na klubie przeprowadziliśmy w tej sprawie dyskusję. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda dziś sytuacja na rynku, bo przecież to są ludzkie miejsca pracy też i o rekompensatach, które można by przedsiębiorcom przekazać za utracone wpływy, bo oni też z czegoś muszą żyć - dodał.